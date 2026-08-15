ARCA alertó por una nueva estafa en la que te piden una foto de tu DNI: qué precauciones hay que tomar

Un correo falso simula una comunicación oficial para reclamar dinero y documentación. Qué señales permiten detectar la maniobra y cómo actuar.

Una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos puso en alerta a ARCA , que advirtió sobre una maniobra dirigida a contribuyentes mediante mensajes que imitan la identidad visual del organismo. El engaño plantea la existencia de una encomienda internacional retenida en la Aduana y exige un supuesto pago para liberarla.

La estrategia suma un elemento especialmente delicado: además de pedir dinero, los delincuentes solicitan una fotografía del documento nacional de identidad, tanto del frente como del dorso, con la excusa de verificar quién es el destinatario. En algunas comunicaciones detectadas, el monto reclamado ronda los $200.000 , aunque el pedido de documentación puede representar un riesgo incluso mayor que la transferencia.

El mecanismo combina varias señales habituales del phishing : un correo que parece legítimo, un enlace que conduce a una página falsa y una situación planteada como urgente para que la persona actúe sin revisar demasiado. Por eso, antes de hacer clic, pagar o enviar información personal, conviene frenar un minuto y comprobar si el pedido realmente proviene del organismo.

Reconocer el origen de un mensaje es una de las primeras barreras frente a posibles engaños.

El engaño comienza con un correo electrónico que utiliza logos, colores y mensajes similares a los de ARCA. El texto sostiene que una encomienda internacional quedó retenida y que es necesario abonar un arancel aduanero para poder recibirla. A partir de allí, el supuesto trámite deriva en una solicitud de identificación.

El enlace incluido en el mensaje lleva a un sitio que aparenta ser oficial, pero que no pertenece a ARCA. Allí se pide completar determinados datos y realizar un pago. El problema es que la persona puede entregar información sensible creyendo que está resolviendo un trámite legítimo.

Según la advertencia difundida, en algunos casos el pedido económico se acerca a los $200.000. Sin embargo, el dinero no sería el único objetivo de la maniobra. La solicitud de una imagen del DNI abre la puerta a otro tipo de delitos relacionados con el uso indebido de datos personales.

ARCA recuerda que las comunicaciones oficiales con los contribuyentes se realizan mediante el Domicilio Fiscal Electrónico. Por eso, un mensaje recibido por correo que reclama un pago urgente y, al mismo tiempo, exige documentación personal debe ser considerado una señal de alerta.

La circulación de datos personales en internet plantea nuevos desafíos para quienes realizan trámites y reciben comunicaciones vinculadas con organismos públicos. Magnific

Una de las recomendaciones centrales es evitar ingresar a los servicios oficiales desde enlaces que llegan por mensajes inesperados. Si existe alguna duda sobre una supuesta deuda, encomienda o trámite pendiente, lo más seguro es acceder directamente al sitio oficial del organismo y comprobar allí si existe una notificación.

También hay que mirar con atención la dirección web. Los sitios fraudulentos suelen copiar la apariencia de páginas conocidas y pueden emplear nombres muy parecidos a los legítimos. El aspecto de una página no garantiza su autenticidad.

El riesgo de enviar la foto de tu DNI

La imagen del DNI contiene información que puede ser aprovechada para intentar suplantar la identidad de una persona. Nombre, número de documento, fotografía y otros datos presentes en la credencial pueden adquirir mayor valor cuando los delincuentes logran reunirlos con información obtenida por otros medios.

Una copia del documento puede intentar utilizarse en procesos de identificación, apertura de cuentas digitales, contratación de determinados servicios financieros o solicitudes de crédito.

El riesgo puede crecer cuando la imagen del documento se combina con otros datos personales. Por eso, una persona que recibió un correo de este tipo no debería limitarse a pensar en si perdió o no el dinero: también debe considerar qué información pudo haber quedado en manos de terceros.

Si alguien ya envió una fotografía del DNI, conviene denunciar la estafa y prestar especial atención a los movimientos financieros posteriores. También resulta recomendable revisar periódicamente los registros crediticios para detectar préstamos, cuentas u otras operaciones que no hayan sido realizadas por el titular.

En caso de haber efectuado además un pago, el tiempo juega un papel importante. ARCA recomienda comunicarse cuanto antes con el banco, la tarjeta o la billetera virtual utilizada para informar la operación y consultar si existe alguna posibilidad de detenerla o revertirla. Es fundamental conservar capturas del correo, de la página fraudulenta y del comprobante de la transacción, ya que pueden servir como respaldo al momento de realizar un reclamo.