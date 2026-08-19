Las Leonas vencieron 2-0 a Escocia y avanzaron a la segunda fase del Mundial de Hockey

El seleccionado argentino logró otro triunfo en el cierre del Grupo B y aseguró su clasificación a la segunda ronda. Las Leonas terminaron la primera fase con siete puntos y ahora esperan el resultado entre Estados Unidos y Alemania para conocer su posición definitiva.

Las Leonas cerraron de la mejor manera su participación en la fase de grupos del Mundial de hockey sobre césped. El seleccionado argentino venció 2-0 a Escocia en el Belfius Hockey Arena, en Bélgica, y consiguió el pasaje a la segunda ronda de la Copa del Mundo.

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El equipo dirigido por Fernando Ferrara terminó la primera etapa invicto, con dos triunfos y un empate. Argentina había igualado 1-1 ante Estados Unidos en el debut y luego consiguió una importante victoria por 3-2 frente a Alemania. Con el triunfo ante Escocia, alcanzó los siete puntos y quedó a la espera del resultado entre estadounidenses y alemanas para conocer su ubicación final en el Grupo B.

Argentina comenzó el partido con intensidad y logró ponerse rápidamente en ventaja. A los 10 minutos, Majo Granatto aprovechó un rebote tras un córner corto ejecutado por Valentina Raposo y marcó el 1-0.

El conjunto nacional mantuvo el control del encuentro y buscó ampliar la diferencia. La segunda conquista llegó en el tercer cuarto, cuando Lara Casas desvió un centro rasante enviado desde la izquierda y estableció el 2-0 definitivo.

El resultado le permitió a Las Leonas administrar la ventaja durante el tramo final y asegurar una nueva victoria en el certamen.

Las Leonas, en la segunda ronda del Mundial

Con siete unidades, Argentina ya tiene garantizada su presencia en la próxima instancia del Mundial. La posición definitiva en el Grupo B dependerá del partido entre Estados Unidos y Alemania.

La campaña del equipo de Ferrara comenzó con el empate ante las norteamericanas y continuó con el triunfo agónico frente a Alemania, antes de completar la fase con una victoria sólida ante Escocia.

Ahora Las Leonas deberán esperar la definición del grupo para conocer cómo quedará conformada la segunda ronda y cuáles serán sus próximos rivales.

Además, antes del encuentro ante Escocia, la Federación Internacional de Hockey reconoció a Agostina Alonso por haber alcanzado los 200 partidos internacionales con la camiseta argentina.