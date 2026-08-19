Por el impresionante choque entre un colectivo y un auto, colapsó la General Paz por el corte al tránsito + Agregar ámbito en









Cerca de las 5 de la mañana, se registró un accidente entre una unidad de la línea 108 y un automóvil a la altura del kilómetro 17. Hay cuatro heridos fuera de peligro y ambos sentidos de circulación se encuentran interrumpidos en esa zona

El impacto dejó a un colectivo atravesado en la traza de la General Paz y obligó a implementar desvíos. Bomberos, SAME y Policía trabajaron en el lugar.

Un fuerte accidente ocurrido durante la madrugada de este miércoles provocó un corte total de la avenida General Paz y generó importantes demoras en ambos sentidos de circulación. El siniestro involucró a un colectivo de la línea 108 y un automóvil y dejó cuatro personas heridas, todas fuera de peligro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El choque se produjo poco después de las 5 de la mañana, a la altura del kilómetro 17, en las inmediaciones de la avenida Juan Bautista Alberdi. Según las primeras informaciones, el colectivo circulaba sin pasajeros y fuera de servicio en dirección al Río de la Plata cuando impactó contra un Fiat Cronos.

Como consecuencia de la violencia del impacto, el colectivo quedó montado sobre el muro de hormigón que divide los dos sentidos de circulación de la General Paz. El choque también provocó el desprendimiento de una parte de la estructura central.

Cuatro heridos y un importante operativo de emergencia El conductor del colectivo y los tres ocupantes del automóvil resultaron heridos. Todos fueron asistidos por personal del SAME y trasladados al Hospital Santojanni para recibir atención médica. De acuerdo con la información disponible, ninguno presentaba lesiones de gravedad.

En el lugar trabajaron ambulancias del SAME, efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos y personal de AUSA. Las autoridades desplegaron un operativo para asistir a los heridos, realizar las pericias y retirar los vehículos involucrados.

La Policía inició una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las circunstancias que provocaron el impacto. Colapso en General Paz por el choque de un colectivo y corte total altura Mataderos.



Seguí el vivo https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/Kin9ruoWsl — C5N (@C5N) August 19, 2026 Corte total y desvíos en la General Paz El colectivo quedó atravesado sobre la división central de la avenida, por lo que fue necesario interrumpir completamente la circulación en la zona y organizar desvíos para evitar mayores riesgos. Los vehículos que circulaban hacia el Río de la Plata fueron desviados a la altura de la calle Catriel, mientras que quienes avanzaban en dirección al Riachuelo debieron tomar la avenida Juan Bautista Alberdi. El corte generó importantes demoras durante las primeras horas de la mañana, uno de los momentos de mayor circulación sobre la General Paz. Los automovilistas y motociclistas fueron derivados hacia la colectora para luego reincorporarse a la traza metros más adelante. Las autoridades continuaban trabajando en el lugar para remover el colectivo y despejar completamente la calzada.

Temas Tránsito