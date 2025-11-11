Comunidad PAMI: los hábitos saludables que recomiendan los expertos para no caer en enfermedades

Alimentación equilibrada, actividad física y vínculos sociales son claves para mejorar la calidad de vida, según los especialistas del programa.

Con el paso del tiempo, mantener una rutina equilibrada se vuelve una tarea clave para prevenir enfermedades y sostener la calidad de vida. En ese sentido, la Comunidad PAMI se propuso promover una serie de hábitos saludables que buscan acompañar a las personas mayores, pero que sirven para todas las edades.

Los especialistas del organismo destacan que la prevención es la mejor herramienta sanitaria , y que pequeños cambios en la vida cotidiana pueden marcar una diferencia enorme. Comer mejor, moverse más, dormir bien y mantener la mente activa son los pilares de un bienestar que va mucho más allá de las pastillas o los chequeos médicos.

En un contexto donde el estrés, el sedentarismo y el aislamiento social afectan a buena parte de la población, el enfoque del PAMI se centra en algo simple: volver a lo básico , recuperar el equilibrio entre cuerpo, mente y entorno.

PAMI hizo algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de crear hábitos saludables. Las mismas son:

La primera pauta tiene que ver con lo que se pone en el plato. Los nutricionistas del programa insisten en la importancia de una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras . También recomiendan reducir el consumo de ultra procesados, gaseosas y exceso de sal.

El organismo propone seguir el modelo del Plato Saludable, que sugiere que la mitad de cada comida esté compuesta por vegetales, un cuarto por cereales o legumbres y otro cuarto por proteínas. Comer despacio, hidratarse bien y no saltearse comidas también son gestos que ayudan a cuidar el sistema digestivo y el metabolismo.

Alimentación de adultos mayores.jpg

Actividad física regular

Según los expertos, moverse es una medicina gratuita. No hace falta entrenar de manera intensa, ya que sirve caminar, bailar, nadar o practicar yoga son opciones que fortalecen músculos y articulaciones, además de mejorar el estado de ánimo.

PAMI promueve espacios comunitarios donde los afiliados pueden participar en talleres de gimnasia, caminatas grupales y clases adaptadas a cada nivel. La idea es que la actividad se convierta en parte de la rutina y no en una obligación pasajera.

Sueño reparador y descanso mental

Dormir bien también es salud. Los médicos del programa remarcan que el descanso regula la presión arterial, mejora la memoria y refuerza el sistema inmunológico. Mantener horarios regulares, evitar las pantallas antes de dormir y crear un ambiente tranquilo son pautas sencillas que favorecen el descanso profundo.

Además, incorporar actividades relajantes, como la lectura, la música o la meditación, ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, dos factores que impactan directamente en la salud física.

Vínculos sociales activos

Uno de los ejes más destacados de la Comunidad PAMI es fomentar los lazos sociales. Compartir momentos con otras personas mejora el ánimo, disminuye la sensación de soledad y estimula la mente. Por eso, el organismo impulsa clubes, centros de jubilados y talleres culturales donde el encuentro se convierte en una herramienta de salud.

Los especialistas coinciden en que una vida social activa puede ser tan beneficiosa como una buena alimentación o el ejercicio regular. Mantener vínculos afectivos y sentirse parte de una comunidad son claves para un envejecimiento saludable y feliz.