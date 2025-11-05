Cómo acceder a los descuentos y coberturas de medicamentos gratis de PAMI en noviembre 2025

La institución detalló que el subsidio del 100% sólo aplica para los fármacos utilizados en el tratamiento de enfermedades crónicas, graves o de alto costo.

El trámite para obtener la cobertura total de medicamentos en PAMI se puede realizar de forma online y la receta electrónica es clave.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) es la obra social pública de los adultos mayores en nuestro país. Con el fin de mejorar la calidad de vida de sus más de 5 millones de afiliados, la entidad cuenta con una prestación clave: los medicamentos gratuitos .

La entidad ofrece cobertura total de fármacos, especialmente los utilizados para tratar enfermedades crónicas , graves o de alto costo , como la diabetes, el cáncer o la hemofilia.

En estas últimas semanas, el organismo actualizó el listado de fármacos y el proceso para acceder al subsidio del 100%, donde la receta electrónica juega un papel central. A continuación, conocé todos los detalles.

Para facilitar el acceso a medicinas esenciales, el Programa de Medicamentos PAMI incluye una lista con fármacos que continuarán siendo gratuitos . Así, aseguran y garantizan la cobertura total de aquellos tratamientos especiales de enfermedades graves o crónicas que están protegidos por la ley vigente en todo el país.

Al inicio de este año, se confirmó la lista de medicamentos gratuitos, y puede ser consultada directamente desde la web de la obra social. De esta manera, aquellos fármacos con cobertura total son:

Los requeridos para el tratamiento para la diabetes.

Medicamentos oncológicos.

Medicamentos oncohematológicos.

Tratamiento de la hemofilia.

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C.

Medicamentos para trasplantes.

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos.

Medicamentos para la artritis reumatoidea.

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas.

Medicamentos oftalmológicos intravítreos.

Medicamentos para la osteoartritis.

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo.

PAMI: descuentos en medicamentos de hasta el 80%

En un contexto económico desafiante, la institución también ofrece descuentos de entre el 50% y el 80% sobre el "precio PAMI", su tarifa preferencial en farmacias adheridas. La promoción solo aplica a medicamentos indicados en el tratamiento de enfermedades graves o agudas.

Y en el caso de los fármacos que el titular utiliza de forma local y/o eventual para patologías acotadas en el tiempo, el ahorro es del 40%.

Cómo acceder a la cobertura

El trámite se puede realizar de forma digital, lo que facilita el acceso y agiliza los tiempos de respuesta. En esta gestión, la receta electrónica (cuya vigencia es de 30 días) es fundamental para que el beneficio se aplique. Para iniciar la solicitud, seguí estos pasos:

Ingresá al sitio web de PAMI, apartado “Trámites Web”, y seleccioná “Medicamentos sin cargo por subsidio social”. Luego, marcá “Iniciar este trámite” y aclará en motivos "Solicitar el servicio". Completá con tu número de afiliado, número de DNI y de trámite de la última versión de tu documento. Llená el formulario de contacto indicando si la persona que está realizando el trámite es el afiliado titular o un familiar, número de teléfono y correo electrónico. Se desplegará una pantalla con el listado de requisitos para acceder al beneficio, donde deberás confirmar si cumplís con ellos. Al confirmar, aparecerán 3 preguntas: si posee activos societarios, si posee un familiar a cargo con discapacidad, o si posee receta en formato de papel. Si en esta última respondes que sí, aparecerá un espacio donde podrás cargar el documento (foto o .pdf) de la prescripción. Y por el contrario, si seleccionás que no, no te preocupes, ya las tenés de manera electrónica. Luego, se mostrará un campo de texto que es opcional para dejar algún comentario, como por ejemplo, los nombres de los medicamentos que está solicitando. Seleccioná “Finalizar carga de documentación” y confirmá la información brindada.

El sistema generará un número de caso con el que podés consultar el estado del trámite. La respuesta suele llegar dentro de las 24 horas.

Por último, para retirar los medicamentos, tu médico de cabecera debe enviar la receta electrónica a la farmacia. Solo necesitás presentar tu DNI y credencial PAMI. Si no podés asistir en persona, un familiar o persona de confianza puede hacerlo en tu lugar con la documentación correspondiente.