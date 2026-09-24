La línea Sarmiento tendrá servicio limitado este domingo por obras: a partir de qué hora y qué estaciones funcionarán + Agregar ámbito en









Trenes Argentinos anunció que el ramal Once-Moreno modificará su recorrido habitual por trabajos en el tendido de vías.

Las tareas forman parte de la Emergencia Ferroviaria y buscan reforzar la seguridad en el tramo afectado.

Los trenes del ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento funcionarán de manera limitada entre las estaciones Once y Castelar durante toda la jornada del domingo 27 de septiembre, comenzando desde el primer servicio de la mañana. La medida responde a la ejecución de obras de infraestructura que requieren interrumpir la circulación por motivos de seguridad operacional.

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De esta manera, el esquema de estaciones que funcionarán con normalidad a lo largo del domingo incluye a Once, Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón y Castelar. Por el contrario, no habrá circulación de formaciones en las estaciones San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey y Moreno.

Las tareas se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. Desde la operadora confirmaron que el lunes 28 de septiembre los trenes volverán a circular en sus frecuencias y recorridos habituales a lo largo de todo el trazado.

Obras en el Sarmiento Los trabajos están a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura y consisten en la renovación integral del sistema de señalamiento en el tramo comprendido entre Morón y Moreno. En esta fase particular, las cuadrillas llevarán a cabo el recambio completo del cableado de señalamiento y de los circuitos de vía entre las estaciones de Merlo y San Antonio de Padua.

Magnific Una vez finalizadas estas tareas, el nuevo equipamiento permitirá incrementar los estándares de seguridad en la circulación de las formaciones. La empresa precisó que los trabajos quedan sujetos a las condiciones del tiempo y podrían suspenderse en caso de lluvias o clima desfavorable.

Para verificar el estado del servicio en tiempo real, los usuarios pueden consultar la aplicación oficial de Trenes Argentinos o sus canales de información digital.

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