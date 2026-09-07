Trenes: por qué hubo demoras y cancelaciones en las líneas Roca, Mitre y Sarmiento este lunes

Desde Trenes Argentinos explicaron las causas de las demoras y cancelaciones en los servicios que afectan a miles de pasajeros esta mañana.

La compañía atribuyó las demoras a los tiempos asociados a la puesta en marcha del nuevo sistema de controles preventivos al personal ferroviario y trabaja para ajustarlo.

Las líneas Roca, Mitre y Sarmiento comenzaron la jornada con demoras y cancelaciones. Trenes Argentinos atribuyó las complicaciones a la implementación de un nuevo sistema de controles preventivos de alcoholemia y sustancias destinado a conductores y guardas.

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El nuevo mecanismo se aplica antes de que el personal ferroviario tome servicio y fue implementado por primera vez este lunes en las cinco líneas operadas por la empresa.

Trenes Argentinos explicó que decidió probar el sistema con una “saturación plena” para evaluar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios.

El resultado fue un aumento en los tiempos destinados a los controles que terminó repercutiendo sobre la circulación de los trenes.

“Ante las demoras registradas en algunas de las líneas, Trenes Argentinos se encuentra trabajando junto con el proveedor del servicio para ajustar los mecanismos de funcionamiento del nuevo sistema y reducir los tiempos asociados a los controles” , informó la compañía.

La modificación busca modernizar los controles previos a la toma de servicio, mejorar la trazabilidad de los datos y agilizar el procedimiento, aunque su primera prueba impactó en la operación.

Qué cambió en los controles

La modalidad anterior contemplaba controles presenciales realizados por personal médico y de enfermería en las distintas bases operativas.

Ahora, los controles son realizados por enfermeros en cada base y la intervención médica se produce de manera remota únicamente cuando se detecta un eventual resultado positivo.

Además, el nuevo esquema incorpora una base médica rotativa para garantizar la disponibilidad de profesionales cuando sea necesaria una evaluación.

Por qué se decidió cambiar el sistema

La empresa sostuvo que la modificación busca modernizar los procedimientos y mejorar el funcionamiento de los controles.

Entre los objetivos mencionados aparecen “mejorar la trazabilidad de los datos” y contar con información más precisa para la toma de decisiones. También se busca “agilizar progresivamente el proceso de control previo a la prestación del servicio”.

Trenes Argentinos trabaja para reducir las demoras

Desde la empresa reconocieron que la implementación generó inconvenientes durante su primera jornada y señalaron que continuarán realizando ajustes junto con el proveedor del sistema.

El objetivo es que los controles puedan realizarse de forma segura y eficiente, pero reduciendo el tiempo que insumen para evitar que vuelvan a impactar sobre la prestación del servicio ferroviario.