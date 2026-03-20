Atención jubilados de IPS: cuáles son las fechas de cobro de marzo 2026 + Seguir en









Está disponible el calendario de pagos para todos los beneficiarios del organismo previsional de la provincia de Buenos Aires.

Se acerca el calendario de pagos del IPS. Imagen: Freepik

El Instituto de Previsión Social (IPS) es el organismo encargado de administrar y garantizar el pago de jubilaciones y pensiones a miles de beneficiarios de la provincia de Buenos Aires. Su rol resulta clave para asegurar ingresos mensuales a quienes dedicaron años de trabajo en el ámbito público provincial.

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A través de distintos servicios y herramientas, el IPS también facilita trámites previsionales, consultas online y acceso a beneficios adicionales, consolidándose como una institución fundamental dentro del sistema de seguridad social. Además, en los últimos años avanzó en la digitalización de gestiones para agilizar los procesos y mejorar la atención.

Jubilados del IPS Todo lo que tenés que saber para este calendario de pagos del mes de marzo. Imagen: IPS Para los jubilados y pensionados bonaerenses, contar con un calendario de pagos claro es esencial para organizar su economía. Por eso, el organismo difunde mensualmente las fechas de cobro, que suelen dividirse según la terminación del DNI para garantizar un cronograma ordenado.

IPS: calendario de pagos del mes de marzo 2026 para jubilados y pensionados El IPS informó que los haberes correspondientes a marzo 2026 se abonarán en dos jornadas consecutivas, siguiendo el esquema habitual de pago según terminación de documento. Dichas jornadas, serán los últimos días hábiles del mes.

En primer lugar, el día lunes 30 de marzo, cobrarán quienes tengan DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, junto con la totalidad de las pensiones sociales no contributivas. Al día siguiente, martes 30, será el turno de los jubilados y pensionados con documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este sistema permite ordenar la acreditación de los haberes y evitar demoras en el cobro.

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