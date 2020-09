La venta de lotes en countries alcanza récord en la última década

“Todavía las operaciones no se reflejan en las escrituras, hoy se están firmando boletos y haciendo reservas. Lo que sabemos es que hay mucha demanda y que semana tras semana esa demanda crece”, explicó al diario Ámbito Financiero Germán Gómez Picasso. “Hoy sabemos que algunas empresas están firmando hasta 30 boletos por día y la realidad es que al consultar por terrenos, la mayoría ya están reservados”, agregó el especialista.

Los precios de los lotes en countries y barrios cerrados son muy variados, según la zona y por supuesto la cantidad de m2. Arrancan en u$s 20.000 y pueden llegar hasta los u$s800.000 en los sitios más exclusivos. “Hay que calcular un valor para construir entre u$s 500 y u$s 700 por m2, con materiales buenos”, indicó Gómez Picasso. La mayor demanda está puesta en los lotes de entre u$s 20.000 y u$s 50.000. “Es el ahorrista medio, que ya contaba con los dólares, que vive en Capital en un departamento y como consecuencia del confinamiento deciden volcarse hacia el verde y construir es hoy el momento por los valores tan bajos”, describió Gómez Picasso.

Lo cierto es que la demanda generó un incremento en los precios. “En el último mes los terrenos tuvieron un alza de entre el 10 y el 15”, remarcó Miguel Di Maggio director de la inmobiliaria Depa. “No hay tanto stock disponible y la demanda creció mucho, eso hizo que los precios se disparen”, explicó el especialista que apunta a que las subas se seguirán dando en septiembre “creo que como consecuencia de la habilitación de las obras construir va a ser más caro, porque los precios de los materiales seguramente van a subir”, argumentó.

“La demanda va a superar al stock disponible, en los últimos años no se hicieron nuevos emprendimientos de countries por lo que no creció la oferta”, explicó Gómez Picasso. “El último periodo que se dio de construcción a precios bajos fue en 2002 a 2008 cuando explotó Nordelta, desde ahí en adelante el precio de la construcción fue en alza, llegando a su tope en 2017, cuándo los valores eran récord”, indicó el especialista. Lo cierto es que el 2020 es sin dudas un año de oportunidad para quien ya tenía dólares y decide comenzar a construir su vivienda, una situación que no se daba en la última década.

Además el nuevo impuesto al dólar ahorro, para los especialistas, se traduce en un incentivo para que muchos inversores decidan volcarse a la construcción. “Quien tiene moneda estadounidense sale ganando, porque hace que los materiales estén aún más baratos. Es cierto que no sabemos cuánto va a durar esta situación y cómo se comportará el dólar a futuro”, concluyeron desde Reporte Inmobiliario.