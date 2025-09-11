La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano. Es responsable de entregar las prestaciones y servicios que le corresponden a todos los ciudadanos según la ley vigente en todo el país. Se encarga, por ejemplo, del pago de las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones.
ANSES: de cuánto será la jubilación máxima de octubre 2025 con el nuevo aumento
De acuerdo a la fórmula de movilidad, las prestaciones se incrementarán un 1,9% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.
El miércoles 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto. Y, de acuerdo al decreto de la nueva fórmula de movilidad, que rige desde el año pasado, los montos de los programas de la entidad previsional se modifican mensualmente dependiendo de cuánto fue la inflación dos meses antes registrada.
La inflación de agosto 2025
Según el informe oficial del INDEC, la inflación del mes de agosto registró un alza mensual de 1,9%, y en la comparación interanual, el incremento alcanzó un 33,6%.
De esta manera, las divisiones con mayor aumento durante el sexto mes del año fueron: Transporte (3,6%), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%) y Restaurantes y hoteles (3,4%). Por su parte, Prendas de vestir y calzado fue el único rubro que estuvo por debajo del nivel con -0,3%; seguida por Recreación y cultura (0,5%).
De cuánto será el aumento a los jubilados en octubre 2025
Las prestaciones otorgadas por el ANSES aumentarán un 1,9% en octubre, correspondiente al dato de la inflación de agosto que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los programas y beneficios sociales proporcional a este dato.
Con este nuevo ajuste, la jubilación máxima pasará de $2.154.562,04 a $2.195.498,72. Además, si la entidad continua entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobran el monto mínimo, estos serán los próximos valores:
- Jubilación Mínima: $396.304,88 ($326.304,88 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96 ($261.016,96 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión No Contributiva: $298.381,85 ($228.381,85 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
