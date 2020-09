Escándalo: Lody echó a Christian Sancho luego de sus declaraciones a favor de la diversidad sexual

"Esta decisión unilateral por parte de la empresa sorprendió a Christian y a toda una sociedad que mientras más avanza en derechos, deja más a la vista la resistencia de sectores homofóbicos que frente a la libertad de amar aún consideran que también son libres para discriminar" agregan.

Christian había dicho en la revista Caras, días atrás: "El amor no tiene género ni rótulos o carteles especiales. Se puede vivir con una mujer o con un hombre de la misma manera si hay sentimientos. El machismo es lo peor que nos pudo pasar en la vida. Creo que amar es ser honesto a sí mismo. Y yo no hago lo que no me gusta que me hagan. Soy de un pensamiento muy libre. Fiel a mi corazón. Siento que si sigo lo que mi corazón me dicta voy a encontrar el éxito sin importar el nombre y el sexo".