Quini 6: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 28 de septiembre

Conocé todo sobre el próximo sorteo de 2025, este 28 de septiembre: el pozo, controlá tu cartón y lo que tenés que saber.

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en la Argentina . Conocé cuando se realizará el sorteo 3308 , con un pozo millonario y todo lo que tenés que saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe . También se sorteó la Quiniela, y se sortearán el Brinco y el Telekino .

El sorteo se realizará a las 21:15 del domingo 28 de septiembre en la capital santafesina y contará con un pozo de $6.200.000.000 . Se estima que habrá 1.500.000 apuestas y una transmisión en directo.

01 - 16 - 19 - 21 - 35 - 38

11 - 20 - 21 - 23 - 30 - 37

Revancha

11 - 24 - 30 - 37 - 41 - 45

Siempre Sale

14 - 18 - 21 - 25 - 29 - 45

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es uno de los juegos de lotería más populares de la Argentina. Su instrumentación y financiamiento está a cargo de la Caja de Asistencia Social de Santa fe, pero se puede jugar en cualquier lugar del país.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 tiene tres modalidades de juego: Tradicional, Revancha y Siempre sale.

Tradicional: en esta modalidad, el primer premio de cada uno de los dos sorteos va para quien haya acertado seis veces. Si no hay nadie, el premio es para quien tenga cinco aciertos. Si aún nadie gana, pasa a quien haya hecho cuatro aciertos. Si todavía nadie gana, el pozo se acumula.

en esta modalidad, el primer premio de cada uno de los dos sorteos va para quien haya acertado seis veces. Si no hay nadie, el premio es para quien tenga cinco aciertos. Si aún nadie gana, pasa a quien haya hecho cuatro aciertos. Si todavía nadie gana, el pozo se acumula. Revancha: aquí solo aquellas personas que logran seis aciertos reciben el premio. Asimismo, si nadie gana, el pozo acumula el premio.

aquí solo aquellas personas que logran seis aciertos reciben el premio. Asimismo, si nadie gana, el pozo acumula el premio. Siempre Sale: en esta modalidad, el premio siempre sale. El primer premio es para quien haya marcado seis aciertos. Si nadie gana, el premio se entrega a quienes tengan cinco aciertos.

Próximo sorteo: domingo 28 de septiembre a las 21:15.

Pozo estimado próximo sorteo: $6.200.000.000

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan 2 sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21:15.