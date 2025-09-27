Tras la llegada de la ciclogénesis: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país

Tras el anuncio de la vuelta de la ciclogénesis, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado pasado por agua con mínima de 15 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvias, tormentas y vientos para 14 provincias.
El AMBA encara una jornada pasada por agua. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y diversos fenómenos en el resto del país.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Este sábado, tras lluvias durante la madrugada, espera el avance de tormentas por la mañana y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros horarios. Se prevé una mínima de 15° y una máxima de 18°.
Para el domingo se espera un cielo algo nublado a despejado, con aire ingresando desde el Oeste y con registros primaverales: la mínima será de 11 y la máxima de 22.
Desde el lunes 29 de septiembre, y al menos hasta el viernes 3 de octubre, se espera cierta estabilidad con un cielo parcial a algo nublado y marcas entre los 10 y 23 grados.
Alerta por lluvia, tormentas y vientos fuertes: las provincias afectadas
El organismo emitió alerta amarilla por tormentas para el norte del país: Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco y parte de Entre Ríos esperan actividad de "variada intensidad, actividad eléctrica, ocasional granizo" y ráfagas de hasta 90 km/h. La precipitación acumulada sería de entre 20 y 50 mm.
Por su parte, se esperan lluvias para gran parte de la provincia de Buenos Aires, con valores acumulados de entre 20 y 40 mm. A la par, también podría ser afectada el área cordillerana de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz con valores de entre 15 y 30 mm.
La presencia del viento también se hará sentir en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Jujuy con velocidades entre 35 y 55 km/h.
