ANSES le pagará $305.432 en octubre a un grupo de personas: cuáles son los requisitos

El gobierno reveló de cuánto será el aumento que recibirán los titulares de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) anunció los montos que estarán vigentes para la Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad a partir de octubre. Los valores de las asignaciones, pensiones y jubilaciones recibirán un aumento por movilidad.

Esta medida se da en el marco del Decreto 274/2024, que acuerda aumentos mensuales que tomen como referencia principal el último índice de inflación que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este caso, la inflación de agosto fue el 1,9% al igual que el mes anterior.

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad es una prestación que el Estado argentino otorga para acompañar a familias que tienen a su cargo personas con discapacidad, sin importar su edad, siempre que cumplan ciertos requisitos sociales y económicos.

Pueden acceder aquellas familias que ya reciben la AUH común si alguno de sus hijos o hijas presenta una discapacidad acreditada mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. También pueden ingresar familias que aún no reciben la AUH general pero que cumplen con los criterios de vulnerabilidad social y que acreditan la discapacidad del hijo o hija bajo las condiciones establecidas por ANSES.

Es fundamental que el CUD esté actualizado y válido, ya que sin esta certificación no se puede tramitar este beneficio especial. Además, la persona con discapacidad debe estar a cargo de quien solicita el beneficio, y el solicitante debe cumplir con los requisitos habituales de la AUH: encontrarse sin empleo formal o con trabajo no registrado, tener residencia legal en Argentina, y acreditar los controles sanitarios y educativos según corresponda.

Monto de la AUH por Discapacidad de ANSES en octubre 2025

Para octubre de 2025, el monto de la AUH por Discapacidad se ubica en $381.753 para cada hijo con discapacidad. De ese total, el 80 % ($305.432) se cobra directamente cada mes, mientras que el 20 % restante se retiene hasta que se presenten los comprobantes de salud, educación y otros requisitos exigidos.

Una vez presentada la Libreta AUH en la que se acredita el calendario de vacunación al día, escolaridad regular y controles de salud, se libera la retención acumulada y se entrega el monto restante al titular. Cabe destacar que este monto especial para hijos con discapacidad es superior al de la AUH general, dado que está pensado para cubrir mayores costos asociados al cuidado y atención de la discapacidad.