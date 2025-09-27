Difundieron la foto de "Pequeño J", el presunto autor intelectual del triple femicidio narco

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires le confirmaron a Infobae que realizaron una serie de allanamientos en los que se detectó que el narco intentaría salir del país. Por tal motivo, se estableció un pedido de captura internacional y difundió su imagen.
Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela
Durante la madrugada del sábado, efectivos policiales llevaron a cabo la tarea. Uno de los operativos tuvo lugar en Florencio Varela y desde el ministerio de Seguridad se decidió dar a conocer la imagen de “Pequeño J” debido a los indicios encontrados en torno a una posible fuga fuera del país.
La principal hipótesis de los investigadores es que “Pequeño J” contrató sicarios para ejecutar un crimen premeditado, motivado por el supuesto robo de dinero y cocaína.
pequeño jota imagen
La principal hipótesis de los investigadores es que “Pequeño J” contrató sicarios para ejecutar un crimen premeditado.
Ordenaron la captura internacional de la mano derecha de "Pequeño J"
Ozorio, apodado “Tati”, ya fue identificado y es buscado con operativos simultáneos en barrios del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, como la 1-11-14, Zavaleta y la 21-24. Según fuentes judiciales, tiene domicilio en la zona sur, un antecedente de “prevención” y figura como deudor irrecuperable en el Banco Central. A la vez, detuvieron a un quinto sospechoso que se encontraba prófugo, según confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, capturado en la localidad boliviana de Villazón, quien sería trasladado en las próximas horas a dependencias de la División Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.
