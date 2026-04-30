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30 de abril 2026 - 09:47

Choque y doble vuelco en Mataderos dejó seis heridos, entre ellos tres menores

El siniestro ocurrió en la esquina de Rodo y Montiel. Las víctimas fueron trasladadas a los hospitales Vélez Sarsfield y Santojani tras ser asistidas en el lugar.

Así quedaron los vehículos tras el impactante choque en Mataderos

Así quedaron los vehículos tras el impactante choque en Mataderos

Foto: @solotransito

Un fuerte siniestro vial se registró en el barrio porteño de Mataderos, donde se produjo un choque seguido de un doble vuelco en la intersección de Rodo y Montiel.

Seis personas heridas por el fuerte choque

Como consecuencia del impacto, seis personas resultaron heridas: tres adultos y tres menores, quienes fueron asistidos en el lugar por equipos de emergencia y luego trasladados a los hospitales Vélez Sarsfield y Santojani para una mejor atención.

Informate más

Las circunstancias del hecho aún se encuentran bajo investigación, mientras que en la zona trabajaron efectivos policiales y personal médico para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito.

choque mataderos

Noticia en desarrollo.-

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