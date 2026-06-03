Córdoba: detuvieron a una mujer por poner veneno para ratas en el mate de un compañero de trabajo tras una discusión

El hombre permanece internado por intoxicación. El episodio ocurrió en la localidad de Corral de Bustos-Ifflinger.

Una mujer le metió veneno para ratas en el mate a su compañero de trabajo.

Un estremecedor episodio ocurrido en la provincia de Córdoba terminó con una mujer detenida y un trabajador internado por intoxicación . Según la investigación judicial, la acusada colocó presuntamente veneno para ratas en el termo que utilizaba un compañero de trabajo para tomar mate , luego de una discusión que ambos habían mantenido horas antes en una carnicería.

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El hecho ocurrió el pasado 28 de mayo en la localidad de Corral de Bustos-Ifflinger , aunque tomó estado público en las últimas horas luego de que se difundieran imágenes captadas por las cámaras de seguridad del comercio.

Las grabaciones incorporadas a la causa muestran a la mujer, de 46 años , manipulando el termo utilizado por un empleado de 33 años con quien había protagonizado una fuerte discusión durante la jornada laboral.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la trabajadora habría aprovechado un momento en el que se encontraba sola para introducir una sustancia tóxica en el recipiente que luego sería utilizado por su compañero para cebar mate.

El momento en el que la mujer coloca el veneno.

Veneno para ratas a compañero de trabajo - Córdoba

Las imágenes se transformaron en una pieza central de la investigación y permitieron avanzar rápidamente sobre la principal sospechosa.

El trabajador comenzó a sentirse mal

Según trascendió, el hombre consumió varios mates sin advertir la presencia de la sustancia contaminante.

Pocos minutos después comenzó a experimentar un fuerte malestar físico y presentó síntomas compatibles con un cuadro de intoxicación, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

Los médicos lograron estabilizarlo y evitar complicaciones mayores, aunque debió permanecer bajo observación mientras se realizaban estudios para determinar el alcance de la intoxicación.

La denuncia y el allanamiento

La situación salió a la luz al día siguiente, cuando la propietaria de la carnicería radicó una denuncia formal ante las autoridades.

A partir de esa presentación, la Justicia ordenó una serie de medidas que incluyeron un allanamiento en la vivienda de la sospechosa.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron una sustancia que sería compatible con el producto utilizado para contaminar el agua del termo, elemento que ahora será sometido a distintos peritajes.

Tras reunir los primeros elementos probatorios, la mujer fue detenida y quedó a disposición de la Justicia.

La imputación judicial

La causa quedó bajo la órbita de la ayudante fiscal María Emilia Rabaglio, quien dispuso la imputación de la acusada por el delito de lesiones leves calificadas en grado de tentativa.

La calificación responde a que, según la hipótesis inicial de la investigación, existió una acción deliberada destinada a provocar un daño físico a la víctima mediante la utilización de una sustancia tóxica.

Mientras continúan las pericias y la toma de declaraciones testimoniales, la Justicia intenta determinar con precisión qué producto fue utilizado y cuál era el nivel de riesgo al que estuvo expuesto el trabajador.

Un caso que generó conmoción

La difusión del video de seguridad provocó un fuerte impacto en la comunidad de Corral de Bustos-Ifflinger y en las redes sociales, donde las imágenes se viralizaron rápidamente.

El caso también reabrió el debate sobre los conflictos en los ámbitos laborales y las consecuencias que pueden derivarse cuando las disputas personales escalan hacia conductas violentas.

Por el momento, el trabajador evoluciona favorablemente, mientras la investigación avanza para esclarecer todos los detalles de un episodio que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.