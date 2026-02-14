Confirman que Rusia usó un veneno mortal para matar a Alexéi Navalny + Seguir en









A dos años de la muerte del principal opositor de Vladimir Putin, Londres y varios países europeos sostienen que el Kremlin utilizó un agente químico letal para silenciarlo y llevaron el caso ante el organismo internacional de control.

Cinco países europeos confirmaron que el lides opositor ruso fue envenenado por el Gobierno de Putín. Foto: Der Spiegel

El opositor ruso Alexéi Navalny, fallecido en febrero de 2024 en una prisión rusa en circunstancias nunca aclaradas del todo, fue “envenenado” con una “toxina rara” atribuida al Estado ruso, según una investigación revelada este sábado por el Reino Unido.

“Sabemos que el Estado ruso ha utilizado esta toxina letal para atacar a Navalny por miedo a su oposición”, afirmó el Ministerio británico de Relaciones Exteriores en un comunicado conjunto difundido junto a Suecia, Francia, Países Bajos y Alemania, al cumplirse el segundo aniversario de la muerte del dirigente.

El texto señala directamente a Rusia y vincula el ataque con el temor del Kremlin frente a la figura del opositor, considerado durante años el crítico más visible del presidente Vladimir Putin.

Denuncia internacional y presión diplomática Alexéi Navalny “Sabemos que el Estado ruso ha utilizado esta toxina letal para atacar a Navalny por miedo a su oposición”, denunció Londres. Telam/AFP El Reino Unido informó además que presentó una denuncia formal contra Moscú ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre armas químicas.

La acusación reaviva las tensiones diplomáticas entre Rusia y las potencias occidentales, que desde la muerte de Navalny reclaman una investigación independiente y sanciones contra los responsables, mientras Moscú rechaza cualquier implicación y denuncia una campaña política en su contra.