Firmante de "infectadura" puso en duda el positivo de Covid-19 de la periodista Nora Bär (La Nación)

“Les digo algo: conociendo otras historias, me siento afortunada por haber tenido un cuadro leve a moderado. Lo estoy viendo de cerca y no me gusta nada”, agregó.

Por su parte, Pitta publicó en Twitter un mensaje sugerente sin mencionar a Bär. “Dudo mucho de ciertas periodistas q se enferman justo cuando estaban aisladas y cuyo síntomas se iniciaron justo 15 días después de q los runners fueran permitidos”, dijo.

Y agregó: “Justo, justo, tengo algunos amigos en esa clínica. Quizá me puedan corroborar la data. No se preocupen. No voy a divulgar nada”.