Credenciales PAMI: si tengo la tarjeta plástica, ¿la puedo seguir usando en 2025?

Este documento es esencial porque permite gestionar todas las prestaciones y servicios de la obra social sin necesidad de realizar trámites extras.

Los afiliados pueden utilizar las credenciales digitales, provisorias o la tarjeta física para acceder a turnos, medicamentos y servicios médicos en PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social pública de los adultos mayores en nuestro país. Con el fin de mejorar la calidad de vida de sus más de 5 millones de afiliados, su objetivo es garantizar el acceso a prestaciones médicas, estudios y servicios para jubilados y pensionados.

Para poder utilizarlos, cada titular debe contar con una credencial vigente que lo identifique dentro del sistema. Esta permite validar turnos médicos, retirar medicamentos con cobertura al 100% en farmacias adheridas, hacer trámites en línea o de forma presencial, e incluso solicitar asistencia en agencias.

En los últimos años, la entidad incorporó distintos formatos para facilitar el acceso y adaptarse a los nuevos canales digitales, lo que generó dudas sobre qué documentos siguen siendo válidos.

¿Sirve la credencial plástica de PAMI? La credencial plástica sigue siendo válida y puede utilizarse sin problemas para acceder a todas las prestaciones de PAMI en 2025. Aunque la obra social dejó de emitirla de manera regular y actualmente prioriza otros formatos más ágiles y digitales, quienes todavía conservan la tarjeta física pueden presentarla tanto en centros de salud como en farmacias, laboratorios, especialistas y agencias.

Además, la entidad tiene otros documentos vigentes para poder recibir atención en los servicios adheridos. Algunos son provisorios, pero de todas maneras se pueden utilizar y, así, acceder a todos los programas y prestaciones disponibles en septiembre 2025. Recordá que podés solicitarlas desde el sitio web del organismo. credencial_plastica_v3.png PAMI: otras credenciales vigentes en septiembre 2025 Credencial provisoria con QR: se debe descargar e imprimir desde la página web oficial de PAMI. Si tenés una credencial provisoria que no tiene código QR, volvé a descargarla desde la plataforma. credencial_provisoria_pami.png Credencial provisoria ticket: podés generarla e imprimirla en las terminales de autogestión disponibles en las Unidades de Gestión Local (UGL). credencial_provisoria_ticket_pami.png Credencial digital: está disponible en la aplicación PAMI y podés consultarla sin necesidad de imprimirla. credencial_digital_pami.png

