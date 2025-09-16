Moreno Martins quiere volver: la historia de importantes jugadores que regresaron al fútbol después del retiro

El astro boliviano busca regresar al fútbol y no es el único antecedente de jugadores que se retiraron y regresaron a la actividad.

La gloria del fútbol boliviano quiere regresar a la actividad para cumplir el sueño de todo un país.

El fútbol suele dar revancha aunque es muy difícil que esto suceda una vez que se cuelgan los botines. Tras el retiro, casi todos los que dejan de jugar buscan participar desde distintos roles, ya sea con funciones como dirigente, parte de los cuerpos técnicos o entrenadores.

Recientemente, se tomó mucha relevancia en Bolivia tras la clasificación al repechaje para la Copa del Mundo 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Ante este panorama histórico, un referente como Marcelo Martins Moreno tiene planeado retornar a la actividad tras haberse retirado con la intención de formar parte del equipo y conseguir un cupo en el torneo que su selección no disputa desde la edición 1994.

Bolivia busca hacer historia en el fútbol sudamericano y quiere clasificar a la Copa del Mundo 2026 con el repechaje.

Martins Moreno no es solo una figura más en el fútbol boliviano, ya que con 31 goles en 108 participaciones logró convertirse en un referente para todo su país . Todos estos, entre Eliminatorias Sudamericanas y Copas América.

El delantero, con pasos por Europa y Brasil, colgó los botines el 14 de diciembre de 2023, pero ahora, con el repechaje a la vuelta de la esquina, quiere aportar lo suyo . Este no es el único caso, ya que varios futbolistas decidieron volver del retiro para aportar algo a sus clubes o demostrar que aún estaban vigentes.

Wojciech Szczesny

El caso más reciente es el del guardameta del Barcelona. Tras retirarse en agosto de 2024 en su paso por la Juventus, parecía que era una decisión definitiva pero llamativa por su edad. En España, el Barcelona perdía a Marc-André ter Stegen por lesión y solo podían fichar un jugador en condición de libre.

Luego de algunas reuniones, el polaco sorprendió y aceptó convertirse en el dueño del arco Culé, con un contrato hasta finales de junio de 2027. Allí fue una muralla y ayudó al equipo a conquistar La Liga.

polaco El polaco estuvo poco tiempo retirado y Barcelona no quiso desaprovechar su talento.

Matías Almeyda

El pelado se retiró en Quilmes en 2005, pero después de dos años y aún bien desde lo físico, se sumó en 2007 al Lyn de Noruega, dónde no prosperó.

Tras otro tiempo alejado de las canchas, en 2009 se sumó a Fénix en el ascenso de Argentina y tras buenos rendimientos, se ofreció para regresar a River en 2011, que no la pasaba bien. Allí, fue parte del plantel que descendió y se retiró para ser el entrenador que devolvió al Millonario a la Primera División del fútbol argentino.

Almeyda Almeyda regresó a River, pero tuvo varios retiros antes de ponerle punto final a su carrera tras el descenso del Millonario.

Paul Scholes

El Colorado, un símbolo del Manchester United e Inglaterra, le había puesto fin a la historia con el club de sus amores tras varias temporadas a un altísimo nivel, dónde logró conseguir todos los títulos posibles. Esto fue en 2011, pero tan solo un año después, Sir Alex Ferguson le rogó que reconsiderara su decisión.

Finalmente, Scholes aceptó disputar esa temporada ante las urgencias de su histórico entrenador y juntos volvieron a conquistar la Premier League para así darle un cierre aún más espectacular a su carrera, el cuál fue definitivo en ese entonces.

colo

Juan Román Riquelme

El ídolo de Boca no tuvo lo que se llamaría un retiro profesional. Tras perder la final con el Corinthians en 2012 en Brasil, alegó que se “sentía vacío” y decidió dar un paso al costado aún con contrato. Siete meses después y con Carlos Bianchi retornando al club por tercera vez, tomó la decisión de regresar.

Cumplió con Boca hasta 2014 y luego se tomó su revancha en Argentinos Juniors, al cuál ayudó a ascender a Primera División nuevamente y así retirarse definitivamente del fútbol como jugador.