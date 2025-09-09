El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social que brinda cobertura a más de 5 millones de jubilados y pensionados en Argentina. Con el objetivo de mejorar su calidad de vida, la entidad ofrece un beneficio esencial para muchas familias: el acceso gratuito a Residencias de Larga Estancia (RLE), ya sean propias o conveniadas.
Geriátricos PAMI: esta es la documentación necesaria para hacer el trámite en septiembre 2025
La obra social gestiona estadías en residencias propias o conveniadas sin costo, con atención médica las 24 horas, acompañamiento y actividades recreativas.
Este proyecto permite a los adultos mayores que no pueden permanecer en su hogar por motivos de salud o dependencia recibir cuidados en un entorno seguro, cubriendo alojamiento, alimentación y supervisión constante. Garantizando, así, atención médica las 24 horas, acompañamiento terapéutico y actividades recreativas.
Quiénes pueden acceder a los geriátricos de PAMI
El Programa de Residencias de Larga Estancia está diseñado para garantizar un cuidado integral, combinando asistencia médica y actividades que promuevan la autonomía y el bienestar de los residentes. Pueden acceder aquellos afiliados que cumplan alguno de los siguientes criterios:
- Personas mayores de 60 años con dependencia total o parcial en las actividades de la vida diaria.
- Afiliados sin familiares que puedan brindar cuidados o supervisión en el hogar.
- Adultos mayores que, por indicación médica, requieran un entorno con atención permanente y supervisión especializada.
PAMI: cuál es la documentación que se necesita para tramitar el acceso a los geriátricos
El trámite para solicitar una plaza en alguna de las residencias de PAMI requiere que los afiliados presenten cierta documentación:
- Recibo de haberes de la persona afiliada (jubilación y/o pensión).
- Formulario de Evaluación Integral de Salud.
- Resultados de estudios complementarios (Rx de tórax, PPD o Reacción de Mantoux, hemograma, análisis de orina, entre otros).
- Formulario de Consentimiento libre e informado para la gestión de ingreso a la residencia, donde el titular selecciona al menos tres de su preferencia (sujeto a disponibilidad).
- Formulario de Acta Compromiso, firmado por el afiliado o el referente de la persona afiliada.
- En algunos casos, la Unidad Operativa de la obra social puede requerir información adicional para completar la evaluación.
Geriátricos PAMI: cómo realizar el trámite, paso a paso
El proceso puede iniciarse de manera presencial en cualquier agencia de PAMI, por teléfono a través de la línea gratuita 138, o vía online desde el sitio web oficial de la obra social. Luego, el acceso al beneficio requiere un trámite ordenado, que incluye evaluaciones médicas y sociales:
- El afiliado debe acudir a una consulta médica con su especialista de cabecera, quien evaluará su estado de salud y, en caso necesario, derivará al equipo interdisciplinario de PAMI.
- Profesionales del organismo visitarán el domicilio para realizar una evaluación socio-sanitaria, que analiza la situación médica, social y habitacional del titular.
- En base a la evaluación, el equipo técnico determinará si corresponde la internación en residencia de larga estadía. En caso de ser así, PAMI gestionará la asignación y el ingreso en uno de sus geriátricos propios o conveniados según la disponibilidad en la zona.
