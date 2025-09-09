Geriátricos PAMI: esta es la documentación necesaria para hacer el trámite en septiembre 2025

La obra social gestiona estadías en residencias propias o conveniadas sin costo, con atención médica las 24 horas, acompañamiento y actividades recreativas.

Para acceder a una plaza, PAMI solicitará una serie de evaluaciones médicas y sociales.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) es la obra social que brinda cobertura a más de 5 millones de jubilados y pensionados en Argentina. Con el objetivo de mejorar su calidad de vida, la entidad ofrece un beneficio esencial para muchas familias: el acceso gratuito a Residencias de Larga Estancia (RLE ), ya sean propias o conveniadas .

Este proyecto permite a los adultos mayores que no pueden permanecer en su hogar por motivos de salud o dependencia recibir cuidados en un entorno seguro , cubriendo alojamiento, alimentación y supervisión constante. Garantizando, así, atención médica las 24 horas, acompañamiento terapéutico y actividades recreativas.

El Programa de Residencias de Larga Estancia está diseñado para garantizar un cuidado integral, combinando asistencia médica y actividades que promuevan la autonomía y el bienestar de los residentes. Pueden acceder aquellos afiliados que cumplan alguno de los siguientes criterios:

PAMI: cuál es la documentación que se necesita para tramitar el acceso a los geriátricos

El trámite para solicitar una plaza en alguna de las residencias de PAMI requiere que los afiliados presenten cierta documentación:

Recibo de haberes de la persona afiliada (jubilación y/o pensión).

de la persona afiliada (jubilación y/o pensión). Formulario de Evaluación Integral de Salud .

. Resultados de estudios complementarios (Rx de tórax, PPD o Reacción de Mantoux, hemograma, análisis de orina, entre otros).

(Rx de tórax, PPD o Reacción de Mantoux, hemograma, análisis de orina, entre otros). Formulario de Consentimiento libre e informado para la gestión de ingreso a la residencia, donde el titular selecciona al menos tres de su preferencia (sujeto a disponibilidad).

para la gestión de ingreso a la residencia, donde el titular selecciona al menos tres de su preferencia (sujeto a disponibilidad). Formulario de Acta Compromiso , firmado por el afiliado o el referente de la persona afiliada.

, firmado por el afiliado o el referente de la persona afiliada. En algunos casos, la Unidad Operativa de la obra social puede requerir información adicional para completar la evaluación.

Geriátricos PAMI: cómo realizar el trámite, paso a paso

El proceso puede iniciarse de manera presencial en cualquier agencia de PAMI, por teléfono a través de la línea gratuita 138, o vía online desde el sitio web oficial de la obra social. Luego, el acceso al beneficio requiere un trámite ordenado, que incluye evaluaciones médicas y sociales: