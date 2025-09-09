SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de septiembre 2025 - 13:00

Geriátricos PAMI: esta es la documentación necesaria para hacer el trámite en septiembre 2025

La obra social gestiona estadías en residencias propias o conveniadas sin costo, con atención médica las 24 horas, acompañamiento y actividades recreativas.

Para acceder a una plaza, PAMI solicitará una serie de evaluaciones médicas y sociales.

Para acceder a una plaza, PAMI solicitará una serie de evaluaciones médicas y sociales. 

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social que brinda cobertura a más de 5 millones de jubilados y pensionados en Argentina. Con el objetivo de mejorar su calidad de vida, la entidad ofrece un beneficio esencial para muchas familias: el acceso gratuito a Residencias de Larga Estancia (RLE), ya sean propias o conveniadas.

Este proyecto permite a los adultos mayores que no pueden permanecer en su hogar por motivos de salud o dependencia recibir cuidados en un entorno seguro, cubriendo alojamiento, alimentación y supervisión constante. Garantizando, así, atención médica las 24 horas, acompañamiento terapéutico y actividades recreativas.

Quiénes pueden acceder a los geriátricos de PAMI

El Programa de Residencias de Larga Estancia está diseñado para garantizar un cuidado integral, combinando asistencia médica y actividades que promuevan la autonomía y el bienestar de los residentes. Pueden acceder aquellos afiliados que cumplan alguno de los siguientes criterios:

  • Personas mayores de 60 años con dependencia total o parcial en las actividades de la vida diaria.
  • Afiliados sin familiares que puedan brindar cuidados o supervisión en el hogar.
  • Adultos mayores que, por indicación médica, requieran un entorno con atención permanente y supervisión especializada.

PAMI: cuál es la documentación que se necesita para tramitar el acceso a los geriátricos

El trámite para solicitar una plaza en alguna de las residencias de PAMI requiere que los afiliados presenten cierta documentación:

  • Recibo de haberes de la persona afiliada (jubilación y/o pensión).
  • Formulario de Evaluación Integral de Salud.
  • Resultados de estudios complementarios (Rx de tórax, PPD o Reacción de Mantoux, hemograma, análisis de orina, entre otros).
  • Formulario de Consentimiento libre e informado para la gestión de ingreso a la residencia, donde el titular selecciona al menos tres de su preferencia (sujeto a disponibilidad).
  • Formulario de Acta Compromiso, firmado por el afiliado o el referente de la persona afiliada.
  • En algunos casos, la Unidad Operativa de la obra social puede requerir información adicional para completar la evaluación.

Geriátricos PAMI: cómo realizar el trámite, paso a paso

El proceso puede iniciarse de manera presencial en cualquier agencia de PAMI, por teléfono a través de la línea gratuita 138, o vía online desde el sitio web oficial de la obra social. Luego, el acceso al beneficio requiere un trámite ordenado, que incluye evaluaciones médicas y sociales:

  1. El afiliado debe acudir a una consulta médica con su especialista de cabecera, quien evaluará su estado de salud y, en caso necesario, derivará al equipo interdisciplinario de PAMI.
  2. Profesionales del organismo visitarán el domicilio para realizar una evaluación socio-sanitaria, que analiza la situación médica, social y habitacional del titular.
  3. En base a la evaluación, el equipo técnico determinará si corresponde la internación en residencia de larga estadía. En caso de ser así, PAMI gestionará la asignación y el ingreso en uno de sus geriátricos propios o conveniados según la disponibilidad en la zona.

