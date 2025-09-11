PAMI confirmó que uno de sus beneficios más importantes se mantendrá vigente: cómo acceder







El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece distintos servicios y prestaciones a sus afiliados para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, uno de sus beneficios más importantes es el acceso a anteojos gratuitos, que se mantendrá vigente por lo que resta del 2025.

Esta iniciativa es una muestra de que PAMI siempre busca garantizar comodidades para que los jubilados puedan mantener un envejecimiento sano y activo. Otro ejemplo de esto es la cantidad de actividades enfocadas en el bienestar físico y mental, como los Talleres Sociopreventivos y los Cursos UPAMI.

La institución ofrece a sus afiliados la cobertura sin cargo de un par de lentes, ya sean para ver de cerca, de lejos o bifocales. Estos se deben renovar cada año y pueden ser tramitados tanto por los mismos adultos mayores, como por familiares o apoderados en caso de no poder trasladarse. Sin embargo, su tramitación requiere de una Orden Médica Electrónica (OME).

Documentación requerida para tramitar los anteojos gratuitos Para poder obtener el par de lentes gratuitos, los afiliados a la obra social deberán presentar los siguientes documentos:

Documento Nacional de Identidad.

Credencial de afiliación.

Orden médica electrónica de un médico especialista en oftalmología a nombre de la persona afiliada donde conste la prescripción del anteojo, firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta tiene 150 días de validez .

. Escala FIN para el uso de bifocales por primera vez: se solicita a criterio de cada agencia. Hay que tener en cuenta que, si el afiliado no se adapta, no se proveerán anteojos de cerca y lejos por separado. Paso a paso: Cómo gestionar los anteojos gratuitos de PAMI jubilado-con-lentes-1557069.jpg Anteojos gratis para los afiliados al PAMI. El trámite de los anteojos gratis se deberá gestionar de manera presencial y habrá que realizar los siguientes pasos: Solicitar un turno con un oftalmólogo para realizar la consulta visual.

con un oftalmólogo para realizar la consulta visual. Obtener una OME emitida por el profesional.

emitida por el profesional. Dirigirse a una óptica a elección adherida al PAMI. Elegir el armazón. Una vez listo, se procederá a la fabricación de los lentes según la prescripción médica.

