El furcio de Manuel Adorni sobre Javier Milei: "Si hay alguien comprometido con la corrupción, ese es el Presidente"

Después de varios días de ausencia, el vocero presidencial retomó su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. El error involuntario surgió mientras era consultado por cambios en el Gabinete y el presunto caso de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El vocero presidencial, Manuel Adorni , cometió un furcio durante su conferencia de prensa de este martes, al asegurar que "si hay alguien comprometido con la corrupción, ese es el Presidente". Antes del error, el vocero presidencial había sido consultado por posibles cambios de nombres en el Gobierno, en medio de la interna que provocó la derrota electoral en provincia de Buenos Aires y el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Adorni llevó adelante la conferencia de prensa luego de varias ausencias en jornadas tensas para el Gobierno , tras la derrota electoral y las denuncias de corrupción que salpican a la hermana del Presidente, Karina Milei. En este contexto, una de las preguntas de los periodistas presentes apuntó a conocer la posición de Milei respecto a lo sucedido en ANDIS y los reclamos de las "Fuerzas del Cielo" - como se conoce a los militantes digitales de La Libertad Avanza - puntualmente sobre Martín y "Lule" Menem.

"Suponiendo que sea como vos decís, el que efectivamente elige a los funcionarios de primera línea es el Presidente de la Nación y esto tiene que quedar bien en claro. Luego a sus funcionarios de primera línea les permite libremente elegir a sus funcionarios de acuerdo a la capacidad de ellos o a como ellos se sientan cómodos con las personas trabajando. Por lo tanto, no hay nadie que pueda opinar sobre las decisiones del Presidente desde dentro del Gobierno, porque las decisiones del Presidente se respetan" , sostuvo Adorni en la primera parte de su respuesta.

Así, Adorni destacó que Milei "tiene plena confianza en los funcionarios" aunque advirtió que esto "no quita que es respetuoso de la instancia judicial". En este sentido, exigió que se conozca el trasfondo de los audios, a los que reconoció como reales, aunque negó rotundamente el contenido de los mismos.

El furcio, que se volvió viral en las redes, surgió en el final de su respuesta. "El Presidente no tolera ningún acto de corrupción de ninguna índole", explicó Adorni, antes de concluir que si "hay alguien comprometido con la corrupción, ese es el Presidente".

El anuncio de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A

Tras el envío del Presupuesto 2026 al Congreso, el Ejecutivo avanzó este martes con la decisión de privatizar Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la compañía estatal que opera las centrales nucleares de Atucha I, Atucha II y Embalse. La operación se instrumentará a través de un decreto y se enmarca dentro de la nómina de firmas incluidas en la ley Bases, sancionada en 2024, como susceptibles de traspaso al sector privado. En ese entonces, se calculó que la empresa podría alcanzar un valor de entre u$s560 millones y u$s1.000 millones.

La compañía cuenta con una capacidad instalada de 1.763 MW, lo que equivale a aproximadamente el 7% del consumo eléctrico nacional. A diferencia de otras estatales, presenta superávit: en el primer trimestre de este año obtuvo un resultado financiero positivo de 17.234 millones.

"Se va a firmar el decreto que da a inicio al proceso de privatización parcial de Nucleo Eléctrica Argentina S.A., empresa que fue incluída dentro de la ley Bases como una de las sujetas a ser privatizadas", confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia en Casa Rosada.

De acuerdo con lo detallado por Adorni, "el proceso consiste en la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional". En paralelo, está previsto "un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario, mientras el 51% restante quedará en manos del Estado nacional", añadió.