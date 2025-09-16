Dónde voto en San Juan 2025: consultá el padrón electoral







El 26 de octubre San Juan elige solo diputados nacionales, dado que la renovación del Senado se realizará en 2027. Ya se encuentra disponible el padrón electoral para chequear los lugares de votación.

San Juan deberá elegir a sus diputados nacionales el próximo 26 de octubre y el padrón electoral ya se encuentra disponible.

El calendario electoral avanza y San Juan ya se prepara para la cita de octubre. A diferencia de otros años, en esta ocasión no habrá elecciones provinciales ni municipales, ya que esos comicios se desarrollaron en 2023. Lo que sí está en juego son las bancas que la provincia renueva en el Congreso de la Nación.

El próximo 26 de octubre, San Juan renueva tres lugares en la Cámara de Diputados de la Nación, mientras que el Senado no sufrirá cambios este año, ya que le corresponde votar en 2027. La elección se realizará mediante la Boleta Única de Papel (BUP), que se estrena en todo el país en estos comicios legislativos.

Con las listas ya oficializadas en agosto y la campaña proselitista iniciada desde el 16 de septiembre, el clima electoral empieza a sentirse fuerte en la provincia. Desde el oficialismo que encabeza Marcelo Orrego, pasando por Fuerza San Juan, La Libertad Avanza de José Luis Peluc, hasta los espacios de izquierda y partidos tradicionales como el Bloquista, todos se preparan para una contienda que promete estar reñida.

Padrón electoral

Dónde voto 2025: consultá el padrón electoral de San Juan Quienes deseen conocer dónde deben votar pueden consultar el padrón electoral online ingresando al sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral. Allí, con solo ingresar número de documento y género, se despliega la información sobre la mesa y el establecimiento asignado. Este paso resulta clave para evitar sorpresas de último momento y acudir a votar sin demoras.

Elecciones 2025: qué se vota en San Juan el 26 de octubre En San Juan solo se renovarán tres bancas de diputados nacionales. El reparto de esos lugares se define con el sistema D'Hondt proporcional, que distribuye los escaños según el caudal de votos de cada lista. Diez fuerzas políticas confirmaron su participación, lo que da un abanico amplio de opciones para el electorado. No habrá en esta elección cargos provinciales en juego: la Legislatura sanjuanina ya se renovó en 2023 y el gobernador Marcelo Orrego, electo en ese año, tiene mandato vigente hasta 2027. Por eso, lo que se defina en octubre solo impactará en la representación nacional. elecciones votacion padron urnas.jpg Elecciones 2023. El cronograma establece que la veda electoral arranca el 24 de octubre, 48 horas antes de la jornada de votación. Desde ese momento quedan prohibidos los actos partidarios, la difusión de encuestas y la publicidad proselitista.