La Argentina le ganó un partido durísimo a Francia y se metió en los octavos de final del Mundial de Vóley

Los dirigidos por Marcelo Méndez terminaron primeros en el Grupo C, ya que también habían derrotado a Finlandia y Corea del Sur.

Argentina le ganó un partido durísimo a Francia y se metió en los octavos de final del Mundial de Vóley

La Selección Argentina de Vóley le ganó un partidazo a su par de Francia por 3-2 y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial que se lleva a cabo en Filipinas.

Los dirigidos por Marcelo Méndez se impusieron por 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12 , para obtener la primera posición en el Grupo C .

Argentina acaba de dejar afuera en fase de grupos a Francia, actual bicampeón olímpico, y avanza a octavos del Mundial de vóley como 1º de grupo. ¡Impresionante triunfo! Esta vez, segundo Finlandia, sorpresa total. Los franceses, a casa. Está locuuura… pic.twitter.com/46radGUAL4

El encuentro comenzó de manera muy positiva para el combinado albiceleste, que sacó adelante unos primeros dos sets complicadísimos ante los bicampeones olímpicos para imponerse por 28-26 y 25-23 y tomar ventaja de 2-0.

Sin embargo, los galos reaccionaron rápidamente, ya que mejoraron muchísimo en la recepción y demostraron una contundencia tremenda en el ataque. Así fue como igualaron el encuentro, primero llevándose el tercer set por 25-21 y luego el cuarto por 25-20.

De esta manera, el partido y la clasificación a los octavos de final se tenía que definir en el quinto set, ya que Finlandia le había ganado a Corea del Sur, lo que le aseguró la clasificación pese a cualquier resultado entre Argentina y Francia.

En el tie-break final fue cuando los argentinos sacaron nuevamente su mejor versión para conseguir el 15-12 definitivo que les dio la primera posición del Grupo C y dejó a los franceses, que eran unos de los candidatos al título, con las manos vacías.

Mirá el resumen del triunfo de Argentina sobre Francia en el Mundial de Voley: