Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo hacer el seguimiento del trámite si lo iniciaste en 2025

EL organismo previsional recordó como consultar el seguimiento de los expedientes de las prestaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó herramientas digitales que permiten realizar trámites y consultar el estado de los expedientes de jubilaciones y pensiones . Los usuarios pueden acceder a esta información de manera rápida, segura y sin costo a través de la página oficial del organismo. El sistema está disponible las 24 horas durante todo el año.

El servicio digital abarca diversos trámites, entre ellos jubilaciones, pensiones derivadas y directas, reconocimiento de servicios, reajustes, sentencias judiciales, pensiones no contributivas y actuaciones administrativas. Esta opción beneficia tanto a quienes ya perciben sus haberes como a aquellos que se encuentran en proceso de gestión.

Las jubilaciones están disponibles para personas que alcanzaron la edad jubilatoria y cumplen con los años de aportes requeridos .

El acceso al beneficio depende de la verificación de estos requisitos básicos. ANSES evalúa cada solicitud según los aportes registrados en el sistema.

Quiénes pueden solicitar una pensión de ANSES

Las pensiones se otorgan a familiares directos de personas fallecidas que cumplían con los requisitos para jubilarse o ya percibían una jubilación.

Las Pensiones No Contributivas están dirigidas a personas con discapacidad o adultos mayores sin recursos suficientes. El organismo analiza cada caso según la documentación presentada.

Cómo iniciar el trámite

El proceso de solicitud se realiza a través de la página web de ANSES. Los interesados deben ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En el menú principal, deben seleccionar la opción correspondiente al trámite que desean iniciar y completar los datos requeridos. El sistema genera un número de expediente que permite hacer seguimiento del proceso.

ANSES: cómo consultar el estado de trámite

Para verificar el avance de un trámite, los usuarios necesitan el número de expediente y la Clave de la Seguridad Social. El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave Seleccionar "Información personal" en el menú Hacer clic en "Consulta de expediente" Ingresar el número de expediente asignado

El sistema muestra la etapa actual del trámite y los pasos restantes para su resolución.

Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre 2025

Los haberes jubilatorios y pensiones recibieron un ajuste del 1,9% para octubre 2025, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Los montos actualizados son:

Jubilación mínima: $326.304,88

Jubilación máxima: $2.195.498,72

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96

Pensión No Contributiva: $228.381,85

Los beneficiarios que perciben menos de $396.304,88 reciben un bono adicional de $70.000. Quienes superan ese monto obtienen un refuerzo proporcional.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre

El cronograma de pagos para septiembre 2025 se organiza según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo