Crimen en Chaco: las fotos de Victoria Cantero y las lesiones que detectó la pericia médica

El examen médico detectó hematomas, excoriaciones y eritemas en distintas partes del cuerpo de la joven acusada por el crimen.

La investigación por la muerte de Matías Julián Álvarez Guardia incorporó un informe médico sobre Victoria Luz Cantero.

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia incorporó un informe médico sobre Victoria Luz Cantero, su pareja y principal acusada, que constató varias lesiones en su cuerpo al momento de la detención. La pericia fue realizada el 2 de agosto, pocas horas después del hecho.

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El informe fue elaborado por la División Medicina Legal de la Policía del Chaco y firmado por el médico policial Adrián Avalos. Según el documento, al que accedió y difundió Diario Norte, la joven presentaba distintas marcas en varias zonas del cuerpo.

La pericia registró eritema y excoriación superficial en la región escapular izquierda , además de eritema en la región escapular derecha. También constató una equimosis en el brazo izquierdo , una excoriación en el pliegue del codo derecho y eritema en ambas rodillas.

De acuerdo con el médico, las lesiones tenían varias horas de evolución y eran compatibles con traumatismos producidos por o contra un elemento duro. El documento también dejó asentado que Cantero no presentaba signos clínicos de intoxicación alcohólica cuando fue examinada.

El informe no establece, sin embargo, cómo se produjeron las heridas ni quién las provocó. Ese punto se convirtió en uno de los aspectos que podrían ser relevantes para reconstruir lo ocurrido antes de la muerte de Álvarez Guardia.

La investigación por la muerte de Matías Julián Álvarez Guardia incorporó un informe médico sobre Victoria Luz Cantero.

Las dos hipótesis sobre el origen de las heridas

Las lesiones detectadas abrieron versiones enfrentadas entre la familia de la víctima y la defensa de Cantero. Los familiares de Álvarez Guardia sostienen que las marcas podrían haberse producido durante la detención de la joven y cuestionan que sean consecuencia de una agresión previa.

La defensa, en cambio, podría plantear una interpretación diferente del informe médico. Según esa hipótesis, Cantero habría sido agredida por Álvarez Guardia y las lesiones constatadas serían compatibles con un episodio de violencia ocurrido antes del crimen.

Por el momento, la pericia médica no permite determinar cuál de esas versiones se corresponde con lo ocurrido. Para establecerlo, los investigadores deberán analizar las lesiones junto con el resto de los elementos incorporados al expediente.

La fiscalía imputó a Cantero por homicidio agravado por el vínculo, mientras continúa la investigación para determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento que terminó con la muerte de Álvarez Guardia.

La fiscalía imputó a Victoria Cantero por homicidio agravado por el vínculo.

La frase que Cantero habría dicho en el hospital

A la evidencia médica se suma un elemento mencionado por la fiscal González de Pacce durante una conferencia de prensa. Según explicó la funcionaria, Cantero habría manifestado ante efectivos policiales que se defendió porque Álvarez Guardia le había roto el celular.

La declaración habría ocurrido mientras la joven permanecía internada en el hospital Julio C. Perrando. Sin embargo, la fiscal aclaró que esa expresión no tiene validez judicial debido a que no fue realizada bajo las condiciones correspondientes a una declaración formal.

Por eso, aunque la frase forma parte de los elementos mencionados públicamente en relación con la investigación, no equivale a una declaración judicial ni constituye por sí misma una prueba formal dentro del expediente.

La joven habría dicho en el hospital que se defendió porque Álvarez Guardia le había roto el celular.

Qué puede aportar la pericia a la investigación

El informe médico suma información sobre el estado físico de Cantero al momento de su detención y podría resultar relevante para reconstruir la secuencia previa al crimen.

La evolución de las lesiones, su ubicación y la posibilidad de establecer cuándo y cómo fueron producidas serán algunos de los aspectos que deberán contrastarse con otros elementos de la causa. En particular, será importante determinar si las heridas se corresponden con un enfrentamiento previo o si tuvieron otro origen.

Mientras tanto, la investigación continúa con dos versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. Por un lado, los familiares de la víctima cuestionan que las lesiones sean consecuencia de una agresión anterior y plantean dudas sobre el momento en que se produjeron. Por otro, la defensa podría utilizarlas para sostener que Cantero fue víctima de una agresión antes de la muerte de su pareja.

La pericia, por sí sola, no resuelve esa controversia, pero incorpora un nuevo elemento objetivo al expediente que deberá ser evaluado junto con las demás pruebas reunidas por la fiscalía.