Crimen en Chaco: la joven acusada de matar a su novio admitió haber sido quien lo apuñaló

La investigación por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, sumó un nuevo capítulo. La fiscal Ana González de Pecce informó que Victoria Luz Cantero, la joven detenida como principal sospechosa, reconoció ante un policía en el hospital haber sido la autora de las puñaladas.

Victoria Luz Cantero reconoció ante un efectivo policial haber sido la autora de las heridas por arma blanca que provocaron la muerte de su novio, Matías Julián Álvarez Guardia . La información la dio a conocer la fiscal Ana González de Pecce.

Este martes, la representante del Ministerio Público Fiscal brindó una conferencia de prensa junto al procurador general de Chaco, Jorge Canteros, en la que dio a conocer que al llegar al hospital la acusada reconoció ante un policía que fue ella quien apuñaló al joven de 29 años.

La declaración oficial echó por tierra la estrategia de la defensa. Su abogado, Marco Molero , había asegurado que Cantero se presentaría ante la Justicia de Resistencia, Chaco, pero no prestaría declaratoria . "Le aconsejamos no declarar porque es su primera aproximación al caso", señaló.

Cantero tenía previsto presentarse para que le informen los hechos que se le atribuyen y las pruebas en las que se funda la calificación legal . Pero tras la conferencia de prensa, la estrategia de la defensa podría dar un vuelco.

De acuerdo a la fiscal González de Pecce , la investigación estableció que el hermano de Cantero, y amigo de la víctima, recibió un llamado cerca de las 6 de la mañana en el que alcanzó a escuchar a la joven gritar “Me rompiste el celular” . La discusión también fue oída por los vecinos que declararon en la causa. La Fiscalía considera al hombre y a los vecinos como testigos clave.

La fiscal precisó que la puñalada se produjo en la zona del cuello y comprometió arterias y venas. Además, dio a conocer que en las primeras actuaciones en el lugar secuestraron un cuchillo tipo Tramontina con mango negro, que será peritado.

La investigación avanzará también sobre el peritaje de las cámaras ubicadas en el domicilio, pero también las que se encuentran frente a la vivienda y en un inmueble lindero. Mientras tanto, se aguardan los resultados de la autopsia.

La defensa habla de una relación conflictiva

Mientras la familia de la víctima sostiene que el crimen fue premeditado, la defensa planteó que la relación entre ambos estaba marcada por conflictos permanentes. Previo a la conferencia de la fiscal, Molero evitó anticipar cuál será la estrategia definitiva y sostuvo que aún es prematuro sacar conclusiones sobre cómo ocurrieron los hechos.

La víctima tenía 29 años. Sp

"Hay que dejar correr un poco el agua de la investigación. No puedo decir que fue un hecho cometido a sangre fría ni mucho menos. O si hubo un acto de defensa o de conmoción del ánimo", manifestó.

El abogado aseguró además que existen conversaciones que serán incorporadas a la causa: "Hay desgrabaciones de WhatsApp y algunas comunicaciones en TikTok".

Según afirmó, esos mensajes mostrarían que Álvarez Guardia insistía en continuar una relación que Cantero ya había decidido terminar. "También hay mensajes de una insistencia para mantener una relación que ella había pretendido ponerle fin", aseveró el letrado.

Respecto del estado de la joven, indicó que presentaba lesiones en un antebrazo y en la espalda y que se encuentra "apesadumbrada" por lo sucedido.

La hipótesis de la familia de la víctima

La familia de Matías Álvarez Guardia sostiene una versión completamente distinta. Una de sus hermanas afirmó que la principal hipótesis es que Cantero ingresó a la vivienda utilizando una copia de las llaves y atacó al joven mientras dormía.

Además, denunciaron que la relación estaba atravesada por episodios de violencia y reclamaron que la imputada declare para explicar qué ocurrió.

Cómo ocurrió el crimen

El hecho ocurrió el domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia. Tras el ataque, Facundo Cantero, hermano de la acusada y amigo de la víctima, trasladó de urgencia a Álvarez Guardia hasta un hospital.

El joven fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció horas después como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Luego del hecho, Victoria Luz Cantero fue detenida e imputada por el homicidio.

En una primera versión brindada ante los investigadores, aseguró que recibió un llamado telefónico de un amigo para acercarse hasta la vivienda y que, cuando llegó al lugar, encontró a Álvarez Guardia ya herido y tendido sobre la vereda.

Ahora, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir lo sucedido dentro de la casa, la Justicia deberá determinar si esa versión resulta compatible con las evidencias recolectadas en la investigación.