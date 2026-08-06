Crimen de Chaco: Victoria Cantero fue trasladada a la Fiscalía y entregó la clave del celular de su novio + Agregar ámbito en









Se espera que Cantero sea trasladada a una unidad penitenciaria de mujeres. Su familia ya había acercado el celular de la víctima y ella misma confesó haberlo apuñalado.

Cantero podría ser alojada en la Unidad Penitenciaria de Mujeres del barrio Don Santiago.

La joven de Chaco detenida tras la muerte de su novio, Victoria Cantero, fue trasladada a la Fiscalía en las últimas horas y entregó la clave del celular de la víctima, Matías Álvarez Guardia. En las últimas horas, su familia había entregado el dispositivo del joven a la fiscal del caso, Ana González de Pacce.





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Este jueves, luego de que se conociera la entrega del dispositivo a la Justicia, fuentes del caso le confirmaron a Noticias Argentinas que Cantero fue derivada hasta la Fiscalía para dar la contraseña y así permitir peritarlo. La joven había advertido que conocía la clave y que iba a colaborar.

Crimen de Chaco: Victoria Cantero fue trasladada a la Fiscalía y entregó la clave del celular de su novio A su vez, también fue a ratificar al letrado Lucas Bosch como su abogado luego de que otro profesional, Marco Molero, haya desistido de su defensa por conflicto de intereses. Esto se debe a que conoce a un familiar de la víctima, lo que derivó en su renuncia en las últimas horas.

Luego de su presentación, fue derivada en un enorme operativo policial hasta la Comisaría Undécima de Resistencia. Se estima que en las próximas horas sería alojada en la Unidad Penitenciaria de Mujeres del barrio Don Santiago.

Luego de su presentación ante la Justicia, Cantero fue derivada en un enorme operativo policial hasta la Comisaría Undécima de Resistencia. Crimen en Chaco: la joven acusada de matar a su novio admitió haber sido quien lo apuñaló Victoria Luz Cantero reconoció ante un efectivo policial haber sido la autora de las heridas por arma blanca que provocaron la muerte de su novio, Matías Julián Álvarez Guardia. La información la dio a conocer la fiscal Ana González de Pecce.

Este martes, la representante del Ministerio Público Fiscal brindó una conferencia de prensa junto al procurador general de Chaco, Jorge Canteros, en la que dio a conocer que al llegar al hospital la acusada reconoció ante un policía que fue ella quien apuñaló al joven de 29 años. La declaración oficial echó por tierra la estrategia de la defensa. Su abogado, Marco Molero, había asegurado que Cantero se presentaría ante la Justicia de Resistencia, Chaco, pero no prestaría declaratoria. "Le aconsejamos no declarar porque es su primera aproximación al caso", señaló.

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