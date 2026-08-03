Detuvieron a una joven acusada de asesinar a su novio de una puñalada: el desesperado pedido de justicia de la familia

Victoria Cantero, de 25 años, fue detenida por el homicidio de Matías Julián Álvarez Guardia. La familia de la víctima asegura que la relación estaba marcada por episodios de violencia.

Victoria Cantero fue detenida e imputada por el homicidio de su pareja en Chaco.

La Policía de Chaco detuvo a Victoria Cantero , de 25 años, acusada de asesinar de una puñalada a su novio , Matías Julián Álvarez Guardia, de 29. La investigación intenta reconstruir cómo ocurrió el ataque, mientras familiares de la víctima reclamaron justicia y aseguraron que la relación estaba atravesada por hechos de violencia.

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El episodio ocurrió este domingo por la mañana. Cerca de las 10, Matías Julián Álvarez Guardia ingresó gravemente herido al Hospital Julio C. Perrando , donde fue trasladado por un amigo identificado como Facundo Cantero , hermano de la acusada.

Los médicos constataron que presentaba una herida de arma blanca en el lado derecho del tórax y decidieron intervenirlo de urgencia. Sin embargo, el joven no logró sobrevivir a la cirugía y falleció como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro respiratorio , según indicaron fuentes del caso.

Tras el hecho, los investigadores avanzaron con la detención de Victoria Cantero , quien quedó a disposición de la Justicia acusada del crimen de su pareja.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Cantero declaró que recibió un llamado de un amigo que le pidió acercarse hasta una vivienda ubicada en inmediaciones de la calle Donovan. Según su relato, al llegar encontró a Álvarez Guardia herido y tendido sobre la vereda.

Mientras la investigación continúa, medios locales señalaron que la pareja mantenía una relación conflictiva. Personas cercanas al joven contaron que ambos se habían separado, aunque tiempo después habían decidido retomar el vínculo.

Familiares y allegados también aseguraron que existían reiterados episodios de violencia. Según esos testimonios, la joven había protagonizado distintas agresiones contra la víctima, como romper el parabrisas de su automóvil, golpearlo, arañarlo e incluso patear el portón de su casa durante algunas discusiones.

Además, remarcaron que Matías mantenía una amistad de muchos años con el hermano de la acusada, previa al inicio de la relación sentimental.

La fiscalía avanza con la investigación

La causa quedó en manos de la fiscal de Investigación Ana González de Pacce, quien recibió a la imputada para tomarle declaración. La joven será notificada formalmente por el delito de homicidio agravado.

En paralelo, los investigadores continúan reuniendo testimonios de familiares, amigos y personas del entorno de la pareja con el objetivo de reconstruir qué ocurrió antes del ataque y determinar las circunstancias que derivaron en la muerte del joven.

El desgarrador mensaje de la hermana de la víctima

Tras conocerse el crimen, la hermana de Matías publicó un fuerte descargo en redes sociales para reclamar justicia y apuntó directamente contra la acusada.

“¡Que se haga viral y pido justicia por mi hermano... Lo mato sin compasión!”, escribió. Luego agregó: “No sé pudo defender, ojalá te pudras en la cárcel. Sabías muy bien dónde apuñalarlo Para que no sobreviviera... ¡Destruiste una familia!”.

En el mismo mensaje expresó: “¡Yo me voy a encargar que no salgas nunca más de la cárcel! ¡Te llevaste lo que más amo en la vida!”. Finalmente, concluyó con otra dura publicación dirigida a la joven detenida: “Hay un Dios que todo lo ve! Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste, ¡tóxica! ¡Enferma!”.