Crimen en la peluquería de Recoleta: se conocieron nuevos videos del escape del asesino

Abel Guzmán asesinó a su compañero Gabriel Medina tras una discusión. Ambos trabajaban en la pelquería "Verdini", ubicada en Beruti al 3300, en el barrio de Recoleta. Tras el asesinato, se ve en el video como Guzmán -aún con el arma en la mano- quiere escapar por una de las puertas que ya tenía las persianas bajas, por lo que uno de sus compañeros, Charlie, el encargado (a quien se lo nota visiblemente nervioso) trata de subirlas. Al no funcionar el sistema, Charlie le abre la persiana de la ventana, por donde finalmente escapa Guzmán .

Escape Abel Guzmán 2

Cómo fue el cirmen del colorista

El asesinato ocurrió el míercoles pasado, cerca de las 20 horas, en la peluquería Verdini. Toda la secuencia fue captada por las cámaras de seguridad del local. Aproximadamente cuatro personas se quedaron tomando unas cervezas tras el cierre del local. Allí, se aprecia como Guzmán comienza a elevar el tono de voz, ya con el arma en la mano, frente a la mirada de sus compañeros. Medina se encontraba sentado cuando su compañero apuntó y le pegó un tiro a la cabeza.

"Nunca hubo un clima tan tenso para que saque un arma. No hubo pelea, no hubo piñas", comentó Facundo Verdini, dueño de la peluquería. Medina fue trasladado aún con signos vitales por personal del SAME al Hospital Fernández, pero falleció al poco tiempo. Hasta este momento, Guzmán sigue prófugo.