Crimen en peluquería de Recoleta: qué dijo el dueño Facundo Verdini

Verdini dijo a Arriba Argentinos (eltrece) que “no lo puedo creer todavía, estoy temblando, no caigo", comenzó afirmando para luego dar detalles sobre el asesinato y la relación que tenían el asesino con la víctima.

Según Verdini, el agresor ese día "estaba raro" y tenía una "mirada rara, estaba como aislado". Tal y como relató el dueño del negocio, el momento se dio luego de que Guzmán les pidiera hablar, a lo que ellos le respondieron que hablaban mañana. "Ahí sacó el arma", aseguró.

"Nunca hubo un clima tan tenso para que saque un arma. No hubo pelea, no hubo piñas", contó Facundo. Además, reveló que le dijo que se tranquilizara, sin embargo, "se acomodó y le disparó a Germán (la víctima)".

crimen peluqueria recoleta.jpg Historia de Instagram de Facundo Verdini junto a la víctima. Captura

En cuanto a la relación que tenían sus empleados, Verdini contó que existían algunas "peleas laborales", pero no más que eso. También descartaría la hipótesis de que haya sido por dinero, ya que hasta donde él sabe "no se debían plata".

“Después del disparo yo me fui al baño, me encerré y llamé a la Policía. Él había cerrado todo con llave y cuando disparó quiso salir y se encontró con que no podía así que le dijo al encargado que le abra la ventana”, añadió.

Finalmente, el dueño de la peluquería señaló que uno de los motivos podrían tener que ver con "celos", ya que ambos eran coloristas. De todas formas, sería algo extraño, ya que la víctima trabajaba hacía siete años, mientras que Germán había ingresado hace uno.

crimen peluqueria recoleta 3.jpg Abel Guzmán. M1

Crimen en peluquería de Recoleta: declaraciones de la madre y pareja de la víctima

La madre de Medina sostuvo que el crimen fue planificado y que el autor tenía una relación conflictiva con su hijo y al cometer el crimen no mostró "emoción".

"Siento mucho dolor. Nos avisó la pareja, desde la peluquería no nos dijeron nada. Creí que había sido un accidente", contó Mónica desde la puerta de su casa del partido bonaerense de Morón.

En diálogo con la prensa, Mónica indicó que no conocía a Abel, pero sabían que existía una relación conflictiva: "Nunca pensamos que iba a tener esta resolución". "No hubo pelea, lo mató. Pido que lo encuentren y no salga porque esto estaba planeado, no había emoción, sabía lo que hacía", sostuvo.

Junto a otros familiares, la mujer se mostró molesta por la actuación de la peluquería en el caso: "Esperaba que el dueño me llame y que me diga aunque sea que lamentaba lo que pasó. Mi sobrina lo llamó y no pasó nada, solo dio una nota a un medio". Asimismo, remarcó la falta de compañerismo ante el peligro que había en la relación: "Siento que debían haber actuado de otra manera".

Por último, la mamá de la víctima señaló que el médico del Hospital Fernández le comentó que Germán llegó con vida pero no pudieron hacer nada: "Tuvo un paro cardiorespiratorio".

Hospital Fernández 21-04-2021 Ignacio Petunchi

Por su parte, Julio Mendoza era pareja de la víctima y a través de sus redes sociales expresó el dolor que siente por el crimen de su novio: "¿Cómo hago para seguir sin tus abrazos, sin tus besos, sin tus caricias? ¿Cómo hago para cumplir todas esas promesas que nos hicimos?".

Junto con una serie de fotos, Mendoza sostuvo: "Sé que de alguna forma estás acá, cuidándome como lo hiciste desde el primer día". "Te prometo no parar hasta que se haga justicia, te prometo por todo el amor que esto no va a quedar así, te prometo que voy a hacer todo para que descanses en paz mi amor. Gracias por regalarme los mejores tres años de mi vida", concluyó.

"El crimen fue por egos o cuestiones personales", según abogado de la peluquería

El abogado de la peluquería, Cristian Benítez, contó cuáles podrían ser los motivos por los que el hombre llevó a cabo este terrible accionar. "Habían terminado el día de trabajo y eran las únicas cinco personas que estaban. Se juntaron para distenderse y después cerrar el local", señaló.

"Por lo que se ve en las imágenes, entiendo que había algún tipo de encono entre ellos y utilizó ese momento para descargar la ira. Otra explicación no le encontramos", explicó.

De acuerdo con el abogado, la víctima contaba un episodio de una fiesta a la que había ido y de un momento a otro Abel Guzmán sacó un arma, le disparó a sangre fría y escapó por una ventana. En diálogo con TN, Benítez destacó que ambos eran coloristas y que el detonante del crimen "puede ser un tema de egos o cuestiones personales por cumplir la misma función".

"Se podría decir que había tensiones como en cualquier lugar de trabajo o inconvenientes, pero no más allá. No sé las cuestiones personales de él, lo que estaba padeciendo o si tenía algún inconveniente para llegar a tomar esta medida", destacó.