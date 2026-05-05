Pequeño J ya está en la Argentina: cuándo declara y qué se espera en el caso del triple crimen narco de Florencio Varela

El hombre será sometido ante la Justicia y podría recibir la pena de prisión perpetua. La investigación continúa en curso.

Tony Janzen Valverde Victoriano , conocido como “Pequeño J” , llegó al país tras ser extraditado desde Perú y quedó a disposición de la Justicia argentina por su presunta participación en el triple crimen narco de Florencio Varela .

El acusado aterrizó en la Base Aérea de El Palomar a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Argentina , en un operativo que incluyó escalas en Salta y Asunción , y que contó con un fuerte despliegue de seguridad.

El traslado estuvo a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina , junto al área de enlace de Interpol , que lo custodiaron desde su detención en Lima en septiembre del año pasado.

Aunque inicialmente se evaluó alojarlo en la Superintendencia de Investigaciones Federales , finalmente el Servicio Penitenciario Federal dispuso su traslado al área de jóvenes adultos del penal de Marcos Paz .

Indagatoria y acusaciones contra Pequeño J: qué pena podría recibir

Este martes, “Pequeño J” será indagado por videoconferencia por el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, en una causa que investiga el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El imputado enfrenta cargos por privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa agravado por violencia de género, con agravantes como premeditación, alevosía y ensañamiento. De ser hallado culpable, la única pena posible es la prisión perpetua. Hasta el momento, no se había presentado ningún abogado defensor en el expediente.

A pesar de la existencia de acuerdos en el marco del Mercosur, la extradición demoró varios meses. Según fuentes del caso, el proceso se extendió por la estructura institucional peruana.

“La medida se firmó hace un mes y medio. Todo ocurrió dentro de los canales normales. Perú suele demorar por su propio sistema”, explicó uno de los investigadores, al señalar que el trámite pasa por instancias judiciales y ejecutivas altamente centralizadas.

Un crimen que conmocionó al país

El caso generó un fuerte impacto en la opinión pública por su brutalidad. Las tres víctimas, adolescentes o jóvenes, fueron asesinadas en un contexto vinculado al narcotráfico. Según la investigación, fueron apuñaladas, mutiladas y enterradas en fosas precarias tras un conflicto por el robo de droga o dinero en efectivo.

La causa se inició bajo la órbita de la DDI de La Matanza y la UFI de Homicidios, con intervención de los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Claudio Rulli, quienes avanzaron en el esclarecimiento y derivaron la investigación a la Justicia federal para profundizar la pista narco.

“Pequeño J” fue uno de los primeros nombres que surgieron en la causa, inicialmente señalado como posible autor intelectual. Fue detenido en Lima tras huir por Bolivia junto a Matías Ozorio, otro integrante de la banda.

Pequeño J Pequeño J podría recibir la pena de prisión perpetua. Archivo

Antes de escapar, el acusado se refugió en Isidro Casanova, donde utilizó la vivienda de una pareja como escondite. En ese lugar dejó una pistola calibre 40 y ropa con manchas de sangre, elementos que fueron incorporados a la investigación.

Registros de cámaras de seguridad lo ubicaron junto a una de las víctimas en los días previos al crimen.

Cómo continúa la investigación

La causa aún tiene ramificaciones abiertas. Dos ciudadanos peruanos continúan prófugos y son considerados de mayor jerarquía dentro de la organización.

Uno de ellos es Manuel David Valverde Rodríguez, tío del detenido, quien aseguró a través de sus abogados que se encontraba en Perú al momento de los hechos, aunque sigue con pedido de captura. El otro es el narco Alex Ydone Castillo, señalado como presunto dueño de la droga que habría originado el conflicto.

En paralelo, el secretario judicial Ignacio Calvi identificó a tres nuevos sospechosos vinculados al traslado y cautiverio de las víctimas en una vivienda de Villa Vatteone, donde habrían sido torturadas.

Con la llegada de “Pequeño J” al país, la investigación ingresa en una etapa clave para esclarecer uno de los crímenes más impactantes vinculados al narcotráfico en los últimos años.