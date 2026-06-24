Cronograma de pagos de ANSES para jubilados en julio: conocé todas las fechas de cobro según tu DNI

El organismo previsional difundió el esquema de acreditaciones junto con los nuevos valores de jubilaciones y pensiones.

La actualización por movilidad modificará los haberes previsionales desde julio y ya se conocen las fechas de acreditación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) comenzará el calendario de pagos de julio durante los primeros días del mes. Como ocurre todos los meses, las fechas estarán organizadas según la terminación del DNI y diferenciarán entre quienes perciben la jubilación mínima y quienes cobran montos superiores.

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El cronograma llega acompañado por una nueva actualización de las prestaciones previsionales. El aumento se aplicará en función de la inflación de mayo medida por el INDEC, que fue del 2,1%. Debido a que la fórmula de movilidad toma el índice con dos decimales, la suba para julio será del 2,15%.

Con esta actualización, los jubilados y pensionados percibirán haberes superiores a los liquidados durante junio . Además, seguirá vigente el bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a los beneficiarios de menores ingresos.

Cuándo empiezan a cobrar los jubilados en julio: las fechas clave

ANSES iniciará las acreditaciones el 8 de julio con los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo y poseen DNI terminado en 0. El calendario avanzará de manera escalonada según la terminación del documento y se extenderá durante gran parte del mes. El esquema busca distribuir los pagos de forma ordenada.

Los beneficiarios podrán consultar el detalle de sus liquidaciones a través de Mi ANSES, una vez que los recibos estén disponibles en el sistema. Ahí también podrán verificar la acreditación del bono extraordinario, descuentos aplicados y otros conceptos incluidos en el recibo de haberes.

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Calendario completo de ANSES: Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones equivalentes al haber mínimo, ANSES estableció el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Estas fechas incluyen tanto a jubilados como a pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superan el monto mínimo establecido para julio.

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Calendario completo de ANSES: Jubilaciones que superan el mínimo

Los beneficiarios que perciben haberes superiores a la jubilación mínima cobrarán durante la última semana de julio.

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

La diferencia en las fechas responde a la modalidad histórica utilizada por ANSES para administrar los pagos.

anses

Cuál es el monto de la jubilación mínima y máxima en julio, con el nuevo aumento

La actualización por movilidad correspondiente a julio será del 2,15%. El porcentaje surge de la inflación de mayo y se aplica sobre todas las prestaciones previsionales administradas por ANSES. Con este incremento, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $411.989,33. A ese valor se suma el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes reúnen los requisitos establecidos por el Gobierno nacional, lo que lleva el ingreso total a $481.989,33.

Por su parte, la jubilación máxima alcanzará los $2.770.941,08 a partir de julio. Ese monto corresponde únicamente al haber previsional y no contempla bonos adicionales, ya que el refuerzo extraordinario está dirigido exclusivamente a quienes perciben ingresos más bajos.

La movilidad también impactará sobre las pensiones contributivas, las Pensiones No Contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares del SUAF y otras prestaciones abonadas por ANSES.