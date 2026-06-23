¿No cobraste la Ayuda Escolar de ANSES? Qué hacer paso a paso para recibir los $85.000

La Ayuda Escolar Anual sigue disponible para familias que todavía no completaron la acreditación de escolaridad.

Miles de familias cobraron la Ayuda Escolar Anual de ANSES durante los primeros meses de 2026 , pero todavía existen beneficiarios que no recibieron el depósito . En la mayoría de los casos, la situación está vinculada a la falta de acreditación de la condición de alumno regular o a inconsistencias en los datos registrados ante el organismo.

El organismo recordó que aquellos titulares que no cobraron automáticamente la prestación todavía pueden gestionar el pago presentando la documentación exigida . El trámite puede realizarse de manera digital, a través de Mi ANSES o mediante atención presencial en las oficinas.

La gestión puede completarse en pocos pasos y permite acceder al cobro, incluso después de que haya finalizado el período habitual de pago automático.

Por qué no me depositaron la Ayuda Escolar en marzo

La principal razón por la cual ANSES no efectúa el depósito automático es la falta de presentación del Certificado Escolar correspondiente al ciclo lectivo. El organismo utiliza esa documentación para confirmar que el estudiante efectivamente concurre a un establecimiento educativo.

Cuando el certificado no fue presentado o contiene errores en la información, ANSES no puede validar la condición de alumno regular y el pago queda suspendido hasta que la situación sea regularizada.

También pueden existir inconvenientes vinculados a datos personales desactualizados, inconsistencias en la información familiar o problemas relacionados con la acreditación de vínculos entre el titular y el estudiante. ANSES recomienda revisar la información registrada en Mi ANSES, para verificar que todos los datos se encuentren actualizados.

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Requisito clave: Cómo presentar el Certificado Escolar en Mi ANSES

El trámite para acreditar la escolaridad puede realizarse completamente de forma digital. El primer paso consiste en ingresar a Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú principal se debe seleccionar la sección correspondiente a Ayuda Escolar. Ahí aparece la opción para generar el Certificado Escolar.

Una vez descargado, el formulario debe ser completado y firmado por la institución educativa donde asiste el estudiante. Posteriormente, el documento puede cargarse nuevamente en la plataforma mediante una foto o archivo digital. Es importante verificar que la imagen sea clara y que todos los datos resulten visibles antes de enviarla.

Una vez presentada la documentación, el organismo inicia el proceso de validación de la información. Si los datos son correctos y se cumplen los requisitos establecidos, la solicitud queda aprobada y se habilita el pago del beneficio. Quienes prefieran atención presencial, también pueden asistir a una oficina de ANSES con turno previo.

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Cuándo cobro los $85.000 después de hacer el trámite

Luego de la presentación y validación del Certificado Escolar, ANSES procesa la información y liquida la Ayuda Escolar correspondiente. Los tiempos pueden variar, según el volumen de trámites que maneje el organismo y la rapidez con la que se verifique la documentación enviada.

Generalmente, una vez aprobada la información, el pago se incorpora a una liquidación posterior y se acredita en la cuenta bancaria donde el titular percibe habitualmente sus prestaciones. El depósito no suele efectuarse de manera inmediata, después de completar el trámite.

Los beneficiarios pueden seguir el estado de la gestión a través de Mi ANSES, donde aparece reflejada la situación de cada solicitud. También es posible consultar la fecha de cobro ingresando al apartado de liquidaciones dentro de la plataforma. La acreditación se realiza sin necesidad de efectuar trámites adicionales, una vez que el certificado fue validado.

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Fecha límite: Hasta cuándo hay tiempo para reclamar el beneficio

ANSES mantiene habilitada la posibilidad de presentar la documentación durante gran parte del año lectivo. La fecha límite establecida para acreditar la escolaridad en 2026 es el 31 de diciembre.

Hasta ese momento, los titulares que no cobraron automáticamente la Ayuda Escolar podrán regularizar su situación mediante la presentación del Certificado Escolar. Superado ese plazo, el organismo podría rechazar la solicitud correspondiente al ciclo lectivo en cuestión.