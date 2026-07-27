La Ciudad de Buenos Aires anunció los proyectos audiovisuales beneficiados por "BA Producción Internacional" + Agregar ámbito en









En esta cuarta edición se presentaron 13 proyectos y fueron elegidas la serie de animación Mafalda y las películas El sobrino, Estúpidamente tuyo y Un muerto y medio.

"Un funeral y medio" es una de las películas beneficiadas.

La Ciudad de Buenos Aires apoya la industria audiovisual con “BA Producción Internacional”, un programa de incentivos que promueve el cine, atrae inversiones, genera empleo y consolida a Buenos Aires como un polo de producción a nivel mundial.

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Es para producciones audiovisuales con financiamiento internacional, realizadas en la Ciudad, mediante un reintegro de hasta el 25% de los gastos. En esta cuarta edición se presentaron 13 proyectos y fueron elegidas la serie de animación Mafalda y las películas El sobrino, Estúpidamente tuyo y Un funeral y medio.

Las producciones seleccionadas accederán a un reembolso de los gastos realizados en la Ciudad, en una industria que genera más de 44 mil puestos de trabajo, con 500 productoras y una inversión privada de $46 mil millones. El impacto positivo se expande sobre el turismo, la gastronomía, el transporte, la hotelería y los servicios vinculados a la actividad audiovisual. Por cada dólar que se reintegra se traccionan 16,6 dólares en la economía. Las 21 producciones elegidas en las cuatro ediciones representaron un beneficio de 71,3 millones de dólares e impulsaron más de 19 mil puestos de trabajo.

“Para nosotros el cine es una industria estratégica y uno de los grandes motores del desarrollo económico de la Ciudad. Nos da la gran oportunidad de exponernos al mundo de una manera maravillosa”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en un encuentro con los beneficiados en la confitería La Ideal, en el centro porteño. Y agregó: “Seguirán los cambios con las nuevas tecnologías, pero algo es seguro: hoy tenemos que estar nosotros como Estado. No entorpecer ni dirigir, pero sí acompañar con incentivos”.

En ediciones anteriores recibieron el beneficio las series El Eternauta, Envidiosa y División Palermo, y las películas Homo Argentum, La Casaca de Dios y Parque Lezama, entre otras.

Jorge Macri agregó: “La industria del cine y audiovisual es mucho más amplia de lo que se ve en pantalla. Y va a crecer de manera horizontal hacia distintas verticales que se van a ir moviendo de manera muy potente. Nosotros desde la Ciudad vamos a ayudarlos en todo”. El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, y su par de Cultura, Gabriela Ricardes. También participaron representantes de la industria como Gastón Gorali (gerente/socio) por Mundoloco; Matías Mosteirin (gerente/socio), Morena Moreno Ruiz (productora) y Diego Copello (productor) por K&S; Ignacio Rey (gerente/socio), Rocío Gort (gerente/socio), Federico Peña (director de producción) y Marcos Carnevale (director) por Leyenda Films; Hugo Lauria (director de producción) por Argentina Sonó Film; y Juan José Méndez (Global Affairs) y Matías Cañelas (responsable de Finanzas) por Netflix. La convocatoria se realizó en abril y recibió proyectos de series y largometrajes de ficción, documentales, animación y efectos visuales (VFX), así como programas de entretenimiento, ejemplo de la diversidad y el potencial de la industria audiovisual local. Los proyectos seleccionados de BA Producción Internacional 2026 Mafalda – Serie de animación-VFX Productora Mundoloco CGI - Plataforma Netflix Dirección y guión: Juan José Campanella. Elenco: Gastón Gorali, Esteban Seimandi, Marcela Guerty, Juan Vera, Roberto Moldavsky y Dalia Gutmann. Estúpidamente tuyo- Película de largometraje de ficción Productora Leyenda Films - Plataforma Columbia Dirección y guión: Marcos Carnevale. Elenco: Benjamín Vicuña, Mónica Antonópulos, Laura Fernández, Julieta Cardinali y Osvaldo Santoro. Un funeral y medio – Película de largometraje de ficción Productora Argentina Sono Film - Plataforma HillCrest - Exhibición Mundial: Buena Vista Internacional (Disney) Director: Ariel Winograd. Elenco: Guillermo Francella, Adrián Suar, Arturo Puig, Flavia Palmiero, Fernanda Mistral, Rodolfo Ranni, Agustina Cherri, Juan Minujin, Gustavo Bassani, Rodrigo Noya y Daniel Araoz. El Sobrino – Película de largometraje de ficción Productora K&S Films - Plataforma Netflix Dirección y guión: Damián Szifron. Elenco: Leonardo Sbaraglia, Luan Adler Fuks, Valeria Lois, Rita Cortese, Luisana Lopilato, Vicent Macaigne y Franco Nero. BA Producción Internacional es un programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño para atraer inversiones, fomentar las coproducciones nacionales e internacionales y fortalecer el posicionamiento de Buenos Aires como uno de los principales destinos audiovisuales de Latinoamérica.