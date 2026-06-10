Aguinaldo 2026 para jubilados de ANSES: cómo se calcula el monto adicional de junio

Así se prepara el organismo previsional para abonar las prestaciones de este mes, con los valores extras correspondientes a cada beneficiario.

La actualización de 2,58%, el bono extraordinario y el medio aguinaldo forman parte de los ingresos que ANSES deposita durante junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) liquida durante junio el primer medio aguinaldo del año para jubilados y pensionados . El pago se acredita junto con los haberes mensuales y el bono extraordinario, destinado a determinados beneficiarios del sistema previsional. El organismo también aplica este mes una actualización de 2,58% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones . El incremento surge de la fórmula de movilidad vigente , que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado dos meses antes.

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Los beneficiarios reciben en junio una combinación de conceptos que eleva los ingresos habituales. El esquema contempla el haber actualizado por movilidad, el refuerzo previsional de $70.000 y el Sueldo Anual Complementario, correspondiente al primer semestre de 2026.

El pago del medio aguinaldo incrementa el ingreso total de quienes cobran la jubilación mínima . Las prestaciones previsionales con bono y aguinaldo incluidos quedan conformadas de la siguiente manera:

pensión no contributiva por invalidez y vejez: $493.483,89

Cómo se cobra el bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 se acredita de forma automática junto con los haberes mensuales de junio. ANSES deposita este refuerzo previsional en la misma cuenta y en la misma fecha en la que cada beneficiario cobra su prestación habitual.

Los titulares de la jubilación mínima reciben el monto completo del bono. Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, y las pensiones para madres de siete hijos también acceden a este adicional sin necesidad de realizar ningún trámite.

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo pueden percibir un bono proporcional. ANSES aplica ese mecanismo para que el ingreso total alcance el tope de $473.317,99 establecido para junio. El organismo liquida el refuerzo junto con el haber mensual y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

ANSES

Cómo calcular el medio aguinaldo de junio

El medio aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. ANSES liquida este concepto automáticamente junto con la prestación correspondiente a junio. Los jubilados que cobran la mínima reciben un aguinaldo que, sumado al haber mensual y al bono extraordinario, eleva el total a $674.976,99 durante este mes.

Los titulares de la PUAM perciben un ingreso total de $553.981,59 al incorporar el aguinaldo y el refuerzo previsional. Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzan un monto de $493.483,89 entre todos los conceptos liquidados. El pago del Sueldo Anual Complementario coincide con la fecha de acreditación de la prestación principal. El organismo deposita ambos conceptos de manera conjunta según el calendario vigente.

oficina anses 1

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026

ANSES organiza el cronograma de pagos de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada beneficiario.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas