La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida durante junio el primer medio aguinaldo del año para jubilados y pensionados. El pago se acredita junto con los haberes mensuales y el bono extraordinario, destinado a determinados beneficiarios del sistema previsional. El organismo también aplica este mes una actualización de 2,58% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones. El incremento surge de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado dos meses antes.
Aguinaldo 2026 para jubilados de ANSES: cómo se calcula el monto adicional de junio
Así se prepara el organismo previsional para abonar las prestaciones de este mes, con los valores extras correspondientes a cada beneficiario.
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Vouchers educativos en junio 2026: quiénes acceden, monto y cómo se cobra
Los beneficiarios reciben en junio una combinación de conceptos que eleva los ingresos habituales. El esquema contempla el haber actualizado por movilidad, el refuerzo previsional de $70.000 y el Sueldo Anual Complementario, correspondiente al primer semestre de 2026.
Monto de las jubilaciones de ANSES en junio
El pago del medio aguinaldo incrementa el ingreso total de quienes cobran la jubilación mínima. Las prestaciones previsionales con bono y aguinaldo incluidos quedan conformadas de la siguiente manera:
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jubilación mínima: $674.976,99
pensión universal para el adulto mayor (PUAM): $553.981,59
pensión no contributiva por invalidez y vejez: $493.483,89
pensión madre de 7 hijos: $674.976,99
Cómo se cobra el bono de $70.000
El bono extraordinario de $70.000 se acredita de forma automática junto con los haberes mensuales de junio. ANSES deposita este refuerzo previsional en la misma cuenta y en la misma fecha en la que cada beneficiario cobra su prestación habitual.
Los titulares de la jubilación mínima reciben el monto completo del bono. Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, y las pensiones para madres de siete hijos también acceden a este adicional sin necesidad de realizar ningún trámite.
Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo pueden percibir un bono proporcional. ANSES aplica ese mecanismo para que el ingreso total alcance el tope de $473.317,99 establecido para junio. El organismo liquida el refuerzo junto con el haber mensual y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.
Cómo calcular el medio aguinaldo de junio
El medio aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. ANSES liquida este concepto automáticamente junto con la prestación correspondiente a junio. Los jubilados que cobran la mínima reciben un aguinaldo que, sumado al haber mensual y al bono extraordinario, eleva el total a $674.976,99 durante este mes.
Los titulares de la PUAM perciben un ingreso total de $553.981,59 al incorporar el aguinaldo y el refuerzo previsional. Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzan un monto de $493.483,89 entre todos los conceptos liquidados. El pago del Sueldo Anual Complementario coincide con la fecha de acreditación de la prestación principal. El organismo deposita ambos conceptos de manera conjunta según el calendario vigente.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026
ANSES organiza el cronograma de pagos de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada beneficiario.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
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DNI terminados en 0: 8 de junio
DNI terminados en 1: 9 de junio
DNI terminados en 2: 10 de junio
DNI terminados en 3: 11 de junio
DNI terminados en 4: 12 de junio
DNI terminados en 5: 16 de junio
DNI terminados en 6: 17 de junio
DNI terminados en 7: 18 de junio
DNI terminados en 8: 19 de junio
DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
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DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
Pensiones No Contributivas
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DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio