La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). En el caso de las PNC, los DNI terminados en 4 y 5 cobrarán el martes 13.
Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del lunes 26 de octubre
La ANSES confirmó su calendario de pagos para octubre 2026. El feriado del 12 de octubre modificó las fechas de cobros para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
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Calendario de pagos de ANSES en noviembre 2026 confirmado: fechas de cobro por DNI para jubilaciones, PNC y haberes mayores
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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de octubre 2026
La ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunicó los calendarios de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2: 13 de octubre
- DNI terminados en 3: 14 de octubre
- DNI terminados en 4: 15 de octubre
- DNI terminados en 5: 16 de octubre
- DNI terminados en 6: 19 de octubre
- DNI terminados en 7: 20 de octubre
- DNI terminados en 8: 21 de octubre
- DNI terminados en 9: 22 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2: 13 de octubre
- DNI terminados en 3: 14 de octubre
- DNI terminados en 4: 15 de octubre
- DNI terminados en 5: 16 de octubre
- DNI terminados en 6: 19 de octubre
- DNI terminados en 7: 20 de octubre
- DNI terminados en 8: 21 de octubre
- DNI terminados en 9: 22 de octubre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 9 de octubre
- DNI terminados en 1: 13 de octubre
- DNI terminados en 2: 14 de octubre
- DNI terminados en 3: 15 de octubre
- DNI terminados en 4: 16 de octubre
- DNI terminados en 5: 19 de octubre
- DNI terminados en 6: 20 de octubre
- DNI terminados en 7: 21 de octubre
- DNI terminados en 8: 22 de octubre
- DNI terminados en 9: 23 de octubre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 14 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre