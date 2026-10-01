ANSES actualizó los topes del SUAF: el límite de ingresos familiares sube a $6.419.726

El organismo actualizó los topes y montos del SUAF para octubre. El ingreso familiar máximo será de $6.419.726 y el límite individual, de $3.209.863.

Los nuevos topes de ingresos y montos de las Asignaciones Familiares rigen para las prestaciones correspondientes a octubre de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los límites de ingresos y los montos de las Asignaciones Familiares que rigen desde octubre de 2026. Con el incremento del 1,66% , el ingreso máximo del grupo familiar para acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) quedó establecido en $6.419.726 mensuales .

A su vez, el tope individual se fijó en $3.209.863 . Esto significa que si uno de los integrantes del grupo familiar supera ese ingreso bruto mensual, la familia queda excluida del cobro de las asignaciones familiares, incluso cuando la suma de los ingresos de todos sus integrantes no supere el máximo familiar.

La actualización fue establecida mediante la Resolución 283/2026 , publicada en el Boletín Oficial el 23 de septiembre , y alcanza a las asignaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan a partir de octubre. La norma establece que el incremento aplicado a los límites, rangos y montos es del 1,66% .

Desde octubre, ningún integrante del grupo familiar puede superar los $3.209.863 de ingreso mensual para que la familia permanezca dentro del régimen de Asignaciones Familiares. El límite considera el ingreso correspondiente a cada integrante según las reglas establecidas por ANSES.

El nuevo tope familiar, en tanto, es de $6.419.726 mensuales . Para determinar el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), ANSES considera los ingresos de ambos progenitores y contempla, entre otros conceptos, remuneraciones laborales, jubilaciones y pensiones, prestaciones por desempleo y determinados ingresos correspondientes a trabajadores independientes y monotributistas.

Por ejemplo, si una familia tiene ingresos conjuntos por $5.500.000, pero uno de sus integrantes percibe $3.300.000, supera el límite individual y queda excluida del cobro del SUAF. En cambio, si ninguno supera los $3.209.863 y el total familiar se mantiene por debajo de $6.419.726, puede corresponder el cobro según el rango de ingresos y las demás condiciones de la prestación.

De cuánto es el aumento porcentual y desde cuándo aplica

La actualización para octubre es del 1,66% y fue establecida por la Resolución 283/2026 de ANSES. El incremento se aplica sobre los límites, rangos de ingresos y montos de las asignaciones familiares establecidos en la normativa anterior.

Los nuevos valores corresponden a las asignaciones familiares que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan desde octubre de 2026. La resolución también establece que, cuando el cálculo arroja decimales, se aplica un redondeo al valor entero siguiente.

La actualización forma parte del mecanismo de movilidad que se aplica periódicamente a las Asignaciones Familiares. Por eso, además de modificar cuánto cobra cada beneficiario, el aumento también eleva los rangos de ingresos que determinan en qué tramo queda cada familia.

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Escala de montos por hijo según el rango de ingresos del grupo familiar

Para la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Prenatal, los montos de octubre varían según el ingreso del grupo familiar. El primer rango comprende a quienes tienen ingresos familiares de hasta $1.212.301 y establece un pago de $78.304 por hijo.

El segundo tramo abarca ingresos de $1.212.301,01 a $1.777.957, con una asignación de $52.821. El tercer rango va desde $1.777.957,01 hasta $2.052.708, con un monto de $31.949 por hijo.

Finalmente, para grupos familiares con ingresos de $2.052.708,01 a $6.419.726, el monto es de $16.487 por hijo. La escala permite determinar el importe correspondiente de acuerdo con el nivel de ingresos declarado y validado por ANSES.

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los valores generales quedan en $254.943, $180.358 y $113.829, según el rango correspondiente. Para esta prestación existen reglas específicas y no se aplica el tope general de ingresos familiares de la misma manera que para la asignación por hijo. Además, la actualización alcanza a otras prestaciones familiares, como las de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio.