Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del martes 27 de octubre + Agregar ámbito en









La ANSES confirmó su calendario de pagos para octubre 2026. El feriado del 12 de octubre modificó las fechas de cobros para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

ANSEs activa su calendario de pagos. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). En el caso de las PNC, los DNI terminados en 4 y 5 cobrarán el martes 13.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de octubre 2026 La ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunicó los calendarios de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 19 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 19 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 9 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4: 16 de octubre

DNI terminados en 5: 19 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 14 de octubre al 10 de noviembre Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre