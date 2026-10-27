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27 de octubre 2026 - 00:00

Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del martes 27 de octubre

La ANSES confirmó su calendario de pagos para octubre 2026. El feriado del 12 de octubre modificó las fechas de cobros para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

ANSEs activa su calendario de pagos.

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ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). En el caso de las PNC, los DNI terminados en 4 y 5 cobrarán el martes 13.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de octubre 2026

La ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunicó los calendarios de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Informate más

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: 13 de octubre
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre
  • DNI terminados en 6: 19 de octubre
  • DNI terminados en 7: 20 de octubre
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: 13 de octubre
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre
  • DNI terminados en 6: 19 de octubre
  • DNI terminados en 7: 20 de octubre
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 9 de octubre
  • DNI terminados en 1: 13 de octubre
  • DNI terminados en 2: 14 de octubre
  • DNI terminados en 3: 15 de octubre
  • DNI terminados en 4: 16 de octubre
  • DNI terminados en 5: 19 de octubre
  • DNI terminados en 6: 20 de octubre
  • DNI terminados en 7: 21 de octubre
  • DNI terminados en 8: 22 de octubre
  • DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 14 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

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