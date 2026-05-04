AUH ANSES: calendario de pagos de mayo 2026 y cuánto cobro con el nuevo aumento

Conocé cómo se acomoda el orden para recibir las prestaciones correspondientes a la ley vigente, según el organismo de previsión.

El aumento de las prestaciones se establece de acuerdo al IPC de dos meses atrás.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES confirmó el esquema de pagos correspondiente a mayo de 2026 para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) . El organismo aplicará una actualización del 3,4% en los haberes, en línea con el dato de inflación de marzo informado por el INDEC.

El calendario mantiene la organización habitual por terminación de DNI, con el objetivo de ordenar la acreditación en cuentas bancarias. El cronograma arranca en la segunda semana del mes y se extiende de forma escalonada, hasta completar todas las terminaciones.

Cada titular recibe el depósito en la fecha asignada, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El dinero se acredita de manera automática, en la cuenta declarada ante ANSES.

ANSES

Monto de la AUH en mayo 2026: ¿cuánto se cobra con el aumento del 3,4%?

El incremento de mayo responde a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos. El dato de marzo determinó una suba del 3,4%, que impacta en todas las prestaciones del sistema con el ajuste que se aplica de forma mensual según el Decreto 274/24.

El porcentaje impacta tanto en la asignación general como en sus variantes específicas y se desarrolla así:

1 hijo: $113.028,24

2 hijos: $226.056,48

3 hijos: $339.084,72

4 hijos: $452.112,96

5 hijos: $565.141,20

El esquema también contempla situaciones de discapacidad. ANSES fijó un monto específico para estos casos, con variaciones en los valores.

ANSES computadora

AUH con Discapacidad: nuevos montos confirmados para mayo

La AUH por discapacidad también queda alcanzada por el incremento del 3,4% previsto para mayo. Este beneficio presenta valores diferenciales respecto de la asignación general. El ajuste mantiene la proporcionalidad entre las distintas prestaciones del sistema.

Los montos para hijos con discapacidad son los siguientes:

monto bruto: $460.044,10

monto neto: $368.035,28

El incremento se aplica de forma uniforme según la normativa vigente y, al igual que en el resto de los beneficios, los titulares de esta prestación perciben el monto actualizado en la misma fecha asignada por terminación de DNI. El calendario coincide con el de la AUH tradicional, lo que simplifica la organización de cobros.

El mismo criterio alcanza a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones sociales administradas por ANSES. La actualización se liquida automáticamente junto con el pago mensual, sin necesidad de gestiones por parte de los beneficiarios.

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¿Hay bono para la AUH en mayo? Todo lo que tenés que saber

El Gobierno nacional dispuso la continuidad de un bono extraordinario para de hasta $70.000 para cierto sector en mayo de 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto 292/2026 publicado en el Boletín Oficial. El refuerzo económico mantiene el mismo tope que en meses anteriores.

El alcance del bono se dirige a jubilados y pensionados del sistema previsional. La normativa no incluye a titulares de la Asignación Universal por Hijo dentro de este beneficio. La AUH no recibe este adicional extraordinario en mayo.

El decreto establece que el bono tiene carácter no remunerativo y que no se encuentra sujeto a descuentos ni se computa para otros conceptos. El pago se liquida junto con los haberes previsionales correspondientes al mes. El esquema de ingresos para titulares de AUH queda definido por el haber actualizado con el aumento del 3,4%. La ausencia de refuerzos adicionales marca una diferencia respecto de otros grupos del sistema. El ingreso final depende exclusivamente del monto mensual ajustado por movilidad.