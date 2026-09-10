Vuelve el frío al AMBA: cuándo llega y por cuánto tiempo se queda

Una masa de aire antártico bajará de manera drástica las temperaturas durante los próximos días. El detalle del pronóstico extendido para el fin de semana.

Una nueva masa de aire frío de origen antártico comenzará a ingresar al territorio nacional a partir del jueves 10 de septiembre. Se terminan las tardes templadas por un marcado descenso de temperatura en todo el centro y sur argentino con condiciones climaticas invernales durante varios días consecutivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) .

El despliegue del frente helado vendrá impulsado por vientos del sudeste y del este que van a traer ráfagas molestas y mucha nubosidad . La inestabilidad alcanzará su punto más alto durante la jornada del sábado con precipitaciones en forma de lloviznas. Si bien puede estabilizarse hacia el domingo, las mínimas se mantendrán en un solo dígito hasta el inicio de la semana que viene.

El ingreso del sistema helado afectará primero a la Patagonia central y a la región pampeana antes de asentarse sobre el conurbano y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cambio de masa de aire provocará un quiebre en las condiciones templadas registradas a principios del mes.

La rotación del viento hacia el sudeste traerá directo mucha humedad desde el océano Atlántico , garantizando un cielo cubierto y gris de forma constante. Esto impedirá la radiación solar directa, con temperaturas máximas muy por debajo de los promedios para esta época.

Especialistas del sector meteorológico señalan que el aire frío se instalará con firmeza durante todo el fin de semana. Recién hacia la mitad de la semana que viene se espera que las marcas térmicas experimenten una recuperación gradual.

9 SEP | Nueva irrupción de aire frío en el centro y sur argentino.



A partir de este jueves 10/9, una masa de aire de origen antártico ingresará al país y provocará un marcado descenso de temperaturas pic.twitter.com/PTjr7Utv84 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 9, 2026

Cómo estará el clima el fin de semana en el AMBA

El pronóstico detallado para el fin de semana largo muestra variaciones claras de temperatura, viento y precipitaciones:

Viernes 11 de septiembre

La jornada iniciará con cielo parcialmente nublado en la madrugada y temperatura de 13°C, pasando a nublado hacia la mañana con 11°C. Durante la tarde, la máxima alcanzará los 18°C con ráfagas de entre 42 y 50 km/h y la noche cierra en 14°C.

Sábado 12 de septiembre

El tiempo desmejora desde temprano con lloviznas intermitentes durante todo el día y probabilidades de precipitación de entre 10% y 40%. La temperatura caerá a 9°C entre la madrugada y la mañana, mientras que a la tarde apenas llegará a 12°C. El viento mantendrá velocidades de 23 a 31 km/h con ráfagas de 42 a 50 km/h.

Domingo 13 de septiembre

Las condiciones mejorarán con cielo parcialmente nublado en la mañana y en la tarde, ya sin chances de lluvia. Será la jornada más fría en el inicio del día, con una mínima de 7°C y una máxima de 13°C. Los vientos serán leves del este al noreste, entre 7 y 22 km/h, sin presencia de ráfagas.