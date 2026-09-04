IPS lanzó el concurso "En mi pueblo se decía...": cómo participar y sumar refranes bonaerenses

La propuesta invita a rescatar expresiones transmitidas entre generaciones y tendrá un lugar especial en una publicación institucional del organismo.

El Instituto de Previsión Social ( IPS ) de la provincia de Buenos Aires abrió una convocatoria dirigida a sus jubilados y pensionados para recuperar frases, dichos y refranes vinculados con las distintas localidades bonaerenses. La iniciativa también busca poner en valor historias y costumbres que forman parte del patrimonio cultural de cada comunidad, con un vínculo que alcanza incluso al turismo y a la identidad de cada región.

Bajo el nombre “En mi pueblo se decía…”, el certamen propone que los participantes compartan una expresión característica de su localidad y expliquen de dónde proviene. La idea parte de reconocer que muchas de estas frases sobreviven en conversaciones familiares y encuentros cotidianos, aunque en algunos casos su origen se haya perdido con el paso del tiempo.

El IPS planteó el certamen como una forma de recuperar parte de la cultura oral de los pueblos bonaerenses. La propuesta está destinada exclusivamente a personas jubiladas y pensionadas del IPS y apunta a reunir expresiones que permitan reconocer particularidades de las diferentes localidades.

Las frases pueden ser dichos populares conocidos en un pueblo o expresiones cuya autoría corresponda al propio participante. El eje está puesto en aquellas palabras que tengan una historia detrás: una manera particular de nombrar una situación, describir a una persona, transmitir una enseñanza o simplemente sacar una sonrisa.

Las bases contemplan temas como amistad, solidaridad, participación comunitaria, creatividad, actividad física, cultura, tecnología, vínculos, humor, autonomía y experiencias personales. También aparecen los sueños por cumplir y aquellas historias capaces de inspirar a otras personas.

Un jurado integrado por representantes de la Dirección de Prensa del IPS tendrá a su cargo la selección de 12 frases. Cada una acompañará uno de los meses del calendario institucional 2027. Entre esas doce propuestas se elegirán, además, tres ganadoras que recibirán premios especiales, consistentes en viajes o estadías, de acuerdo con las condiciones establecidas por el organismo.

Historias, costumbres y expresiones que atraviesan el tiempo y permanecen en la memoria. Magnific

Requisitos e instrucciones paso a paso para enviar tu frase al IPS

La participación es sencilla, aunque hay algunos datos que deben presentarse obligatoriamente. Cada persona puede enviar una sola frase, por lo que conviene elegir aquella que mejor represente la historia o las costumbres de su localidad. El paso a paso es el siguiente:

elegir una frase, dicho o refrán. Puede tratarse de una expresión popular o de una creación propia relacionada con la cultura de la localidad

Puede tratarse de una expresión popular o de una creación propia relacionada con la cultura de la localidad explicar su origen. No alcanza solamente con escribir la frase. La presentación debe incluir una explicación sobre cómo surgió, en qué contexto se utiliza o por qué es reconocida en el pueblo

No alcanza solamente con escribir la frase. La presentación debe incluir una explicación sobre cómo surgió, en qué contexto se utiliza o por qué es reconocida en el pueblo completar los datos personales. Se solicita nombre y apellido, DNI, localidad, correo electrónico y teléfono

Se solicita nombre y apellido, DNI, localidad, correo electrónico y teléfono ingresar al sitio oficial del concurso. La inscripción puede realizarse mediante el formulario disponible en la página del IPS

La inscripción puede realizarse mediante el formulario disponible en la página del IPS también existe la opción de enviar la propuesta por correo electrónico. En ese caso, debe remitirse a [email protected] y colocar en el asunto “Concurso ‘En mi pueblo se decía…’”. En el cuerpo del mensaje tienen que figurar los datos personales, la localidad, el contacto y la frase junto con su explicación

El plazo final para participar es el 30 de septiembre. Las frases elegidas y los premios serán dados a conocer durante octubre. Además, las bases establecen que las expresiones seleccionadas serán difundidas en el calendario institucional y en los canales de comunicación del IPS, con reconocimiento de la autoría correspondiente. Quienes resulten seleccionados ceden al organismo los derechos de uso de la frase para futuras publicaciones.

Las palabras cotidianas también forman parte de la identidad de cada comunidad. Magnific

La importancia de la tradición oral en la provincia de Buenos Aires

Los refranes y dichos forman parte de una forma de comunicación que muchas veces se aprende sin libros, ni registros escritos. Pasan de abuelos a hijos, de vecinos a vecinos y de una generación a otra. A veces sobreviven durante décadas; otras, quedan en riesgo de desaparecer cuando dejan de repetirse.

La particularidad bonaerense está también en la enorme diversidad de sus localidades. No es lo mismo la identidad de una ciudad cercana al área metropolitana, que la de un pueblo del interior productivo, una localidad de la costa atlántica o una comunidad ubicada cerca de los límites provinciales. Cada territorio suma sus propias palabras, historias y modos de contar.

Por eso, recuperar una frase puede ser también una manera de preservar memoria colectiva. Detrás de un refrán puede aparecer una anécdota familiar, una costumbre de otra época o una forma de interpretar la vida cotidiana que ya no se encuentra con la misma frecuencia.