La caricatura para adultos nominada al Emmy 2026 ideal para maranotear: de qué trata Smiling Friends + Agregar ámbito en









La tercera temporada tuvo su estreno en octubre de 2025 y sumó dos episodios finales en abril de 2026. Conocé los detalles y donde verla.

La serie de Adult Swim recibió una nominación al Emmy 2026 por uno de sus episodios y cerró su historia con una tercera temporada de 10 capítulos. Adult Swim

Smiling Friends es de esas series que parecen no tener ningún sentido y, justamente por eso, terminan funcionando. La producción de Adult Swim fue nominada a los Emmy 2026 en la categoría Mejor programa animado por el episodio “Le Voyage Incroyable De Monsieur Grenouille”, una de las entregas de su tercera temporada. La Academia de Televisión confirmó la candidatura junto con otras producciones como Rick and Morty, South Park, Los Simpson y Star Wars: Visions.

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La serie creada por Michael Cusack y Zach Hadel sigue a un grupo de empleados cuya misión es ayudar a personas con problemas y hacerlas sonreír. Cada trabajo deriva en situaciones bizarras, personajes extraños y escenarios que pueden pasar de una oficina a cualquier cosa en cuestión de segundos. La tercera temporada fue además la última, después de que sus creadores decidieran cerrar la historia por cansancio creativo.

De qué trata Smiling Friends La historia gira alrededor de Pim Pimling y Charlie Dompler, dos empleados de una empresa dedicada a hacer feliz a la gente. Su jefe, Mr. Boss, les encarga diferentes trabajos para ayudar a personas que atraviesan algún problema. La serie combina animación tradicional con diseños y técnicas diferentes, humor negro, referencias a internet y una buena dosis de situaciones incómodas.

El cierre de la serie llegó después de una decisión tomada por Cusack y Hadel. Aunque Adult Swim había renovado previamente la producción para una cuarta y una quinta temporada, los creadores anunciaron en febrero de 2026 que terminaría con la tercera. Ambos explicaron que estaban agotados después de varios años de trabajo y preferían cerrar el proyecto antes que seguir sin el mismo nivel de compromiso.

La temporada finalmente terminó el 12 de abril de 2026, cuando se estrenaron los episodios “Friend-Bot” y “Charlie’s Uncle Dies and Doesn’t Come Back”. El tráiler oficial de la tercera temporada fue publicado por Adult Swim antes del estreno y anticipó el regreso de Pim, Charlie y el resto del grupo para nuevas misiones. La temporada debutó el 5 de octubre de 2025 en Adult Swim y llegó al día siguiente a HBO Max.

Tráiler de la tercera temporada de Smiling Friends Reparto de Smiling Friends Michael Cusack — Pim Pimling / Allan Red

Zach Hadel — Charlie Dompler / Glep

Marc Moceri — Mr. Boss

Conner O'Malley — Silly Samuel

Rodrigo Huerta — Devils / Jombo / Jacob the Goblin

Mick Lauer — Guy at the Gym / Crazy Cup / Elf / Bug

Harry Partridge — William Worm / Grease / 3D Squelton

Erica Lindbeck — Maurine / Vivianne Dónde ver Smiling Friends En Argentina, Smiling Friends está disponible para ver a través de HBO Max, con sus tres temporadas. La tercera tiene 10 episodios y se puede encontrar completa en el catálogo. También está disponible en Prime Video como contenido de HBO Max, con opción de compra de episodios o temporadas, según la modalidad de acceso. La plataforma ofrece la versión en español latino y subtítulos en español, además del audio original en inglés. Los episodios tienen una duración aproximada de 11 minutos, por lo que las tres temporadas se pueden recorrer en poco tiempo. Si buscás ver algo bizarro, entretenido y corto, Smiling Friends es ideal para maratonear.

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