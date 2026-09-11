Javier Milei encabezará un acto por el Día del Maestro y hablará ante docentes

La actividad se realizará este viernes a las 11 en la Biblioteca Nacional de Maestros. También participarán estudiantes.

Javier Milei participará de una actividad institucional por el Día del Maestro.

El presidente Javier Milei encabezará este viernes un acto oficial por el Día del Maestro , en el que brindará un discurso ante docentes y estudiantes. La actividad comenzará a las 11 en la Biblioteca Nacional de Maestros , ubicada en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación.

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El mandatario dirigirá un mensaje a la comunidad educativa en medio del debate por la situación del sistema de enseñanza, el desempeño de los estudiantes y las condiciones laborales del sector.

El acto se realizará luego de conocerse los resultados de las pruebas PISA 2025 , en las que Argentina quedó en el puesto 72 entre los 91 países evaluados y registró su peor desempeño en dos décadas.

El país obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática . Frente a la edición de 2022, los resultados representaron retrocesos de 13, 12 y 11 puntos, respectivamente.

Desde la Secretaría de Educación señalaron que la evaluación refleja las trayectorias escolares iniciadas en 2013 y atribuyeron el deterioro de los aprendizajes a las políticas aplicadas durante las administraciones anteriores.

En ese contexto, se espera que Milei se refiera durante su exposición al rumbo de su política educativa y cuestione al kirchnerismo por los resultados obtenidos.

El acto se realizará en la Biblioteca Nacional de Maestros, ubicada dentro del Palacio Sarmiento. Presidencia

La denuncia contra Javier Milei por su discurso en la ORT

La presentación tendrá lugar dos semanas después de la exposición que el Presidente brindó el 27 de agosto ante alumnos de cuarto y quinto año de la escuela secundaria ORT.

A raíz de aquella actividad, los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron una denuncia penal contra Milei por supuesto proselitismo e incitación al odio político dentro de un establecimiento educativo.

Los denunciantes sostuvieron que el mandatario alentó a los estudiantes a abuchear a periodistas y que habría abusado de la relación asimétrica existente entre el Presidente y los alumnos. La presentación plantea la posible comisión de delitos contemplados en el artículo 248 del Código Penal y el artículo 3 de la Ley 23.592.

Durante aquel discurso, Milei criticó a la prensa, cuestionó al kirchnerismo y volvió a referirse al supuesto origen “satánico” del marxismo.

Por qué se celebra el Día del Maestro el 11 de septiembre

En la Argentina, el Día del Maestro se conmemora cada 11 de septiembre en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, quien murió en esa fecha de 1888.

Sarmiento fue presidente de la Nación entre 1868 y 1874 y tuvo un papel central en la expansión del sistema educativo argentino. Durante su gestión impulsó la creación de escuelas, la formación de docentes y distintas políticas destinadas a ampliar el acceso a la educación.

La fecha busca reconocer la tarea de los maestros y su aporte a la enseñanza y la formación de niños y adolescentes en todo el país.