Tres psiquiatras declararán este jueves en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Continúa la etapa de testigos de las defensas, con testimonios centrados en las conclusiones de la Junta Médica Interdisciplinaria.

Tres psiquiatras declararán en el juicio por la muerte de Maradona, convocados por las defensas.

Tres psiquiatras declararán este jueves en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , donde continúa la etapa correspondiente a los testigos de las defensas. Se trata de Aníbal Areco y Damián Chebar , convocados por los abogados de Agustina Cosachov , y de la perito Blanca Hugelman , citada por la defensa de Carlos Díaz

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Vadim Mischanchuk y Martín Etchart , defensores de Cosachov , citaron a Aníbal Areco —médico legista, psiquiatra y actual miembro del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema— y a Damián Chebar , también psiquiatra.

En tanto, los abogados Diego Olmedo y Hernán Guaita , representantes legales del psicólogo Díaz , convocaron a la perito Blanca Hugelman .

A la mañana declaran Areco y Chebar, mientras que a las 16 presta testimonio Hugelman. Se espera que se refieran al análisis de la Junta Médica Interdisciplinaria , que concluyó, por ejemplo, que Maradona era plenamente capaz y que no presentaba un riesgo inminente ni para sí ni para terceros, según informó Noticias Argentinas .

Además de Cosachov y Díaz, se encuentran imputados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del célebre futbolista el neurocirujano y exmédico de confianza de Maradona, Leopoldo Luque ; el enfermero Ricardo Almirón ; el jefe de enfermería, Mariano Perroni ; el clínico Pedro Di Spagna ; y la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini .

Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un debate por jurados populares, aunque ese proceso está demorado por un planteo de recusación presentado contra la magistrada María Coelho.

Maradona: quiénes son los siete acusados

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras realizaba un tratamiento domiciliario en una casa de las afueras de Buenos Aires, días después de haber sido operado de un hematoma subdural.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras realizaba un tratamiento domiciliario, días después de ser operado de un hematoma subdural. FIFA

Por el caso están acusados de homicidio simple con dolo eventual siete profesionales de la salud: Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; Nancy Forlini, coordinadora del área de cuidados domiciliarios de Swiss Medical; el psicólogo Carlos Díaz; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Almirón.

La junta médica fue creada en 2021 y estuvo integrada por peritos oficiales —legistas, un cardiólogo, dos psiquiatras, un toxicólogo, un nefrólogo y un hepatólogo— además de expertos de las defensas y las querellas.

La advertencia sobre los signos de una falla cardíaca

A mediados de agosto, el cardiólogo Gustavo Di Niro, integrante de la junta médica, declaró que los profesionales a cargo de la salud de Maradona habían ignorado “signos de alarma” compatibles con una falla cardíaca durante las últimas dos semanas de vida.

Entre ellos mencionó acumulación de líquido, dificultad para respirar, alteración del estado de conciencia, taquicardia y presión arterial elevada. Según explicó, ante esos valores, en un consultorio “lo medicaría”.

Maya, quien también integró la junta médica, había sostenido en 2021 una posición diferente. Para el especialista, la muerte de Maradona había sido súbita y no existían antecedentes coronarios que la hicieran previsible.

Desde este jueves, el tribunal comenzará a escuchar a los peritos aportados por Luque y Cosachov, además de otros testigos ofrecidos por las restantes defensas.