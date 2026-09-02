Turismo Social 2027: el IPS de una provincia lanzó la temporada con destino a Mar del Plata

Cinco salidas quedaron previstas para enero y febrero, con alojamiento, media pensión, traslado y una opción de pago en cuotas.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de Misiones presentó la propuesta de Turismo Social para el verano 2027 , que volverá a tener a un destino que muchos aman. El programa contempla cinco contingentes y busca ofrecer a sus afiliados una alternativa para organizar las vacaciones con servicios incluidos y un esquema de financiación.

La iniciativa forma parte de una propuesta que el organismo sostiene desde hace 22 años , con la ciudad balnearia como uno de sus destinos tradicionales. Para esta edición, el paquete fue establecido en $890.000 por persona y podrá abonarse mediante una entrega inicial y seis cuotas.

Las primeras salidas serán en enero y habrá una última fecha en febrero. El cronograma ya fue confirmado, aunque la disponibilidad de cada contingente queda sujeta a los cupos correspondientes. Las inscripciones comenzaron el 31 de agosto en Posadas y en las delegaciones del interior de Misiones.

La propuesta del organismo previsional busca sostener el acceso a destinos turísticos durante el período de vacaciones.

El paquete previsto para el verano 2027 contempla una estadía de nueve días y siete noches en Mar del Plata. El alojamiento será en el Hotel FOEVA y tendrá régimen de media pensión , de acuerdo con la información difundida por el organismo.

El traslado hasta la costa atlántica se realizará en ómnibus coche cama , a cargo de la empresa Benjabus. De esta manera, el programa concentra en una misma propuesta el viaje, el hospedaje y las comidas contempladas durante la estadía.

La modalidad apunta a que los afiliados puedan contar con buena parte de la organización resuelta antes de viajar. El esquema se mantiene dentro de una política de Turismo Social que el IPS viene desarrollando desde hace más de dos décadas y que tiene a Mar del Plata como una de sus alternativas habituales.

Cuánto cuesta y en cuántas cuotas se puede abonar

El valor fijado para la propuesta de verano 2027 es de $890.000 por persona. Para quienes necesiten distribuir el gasto, el IPS estableció un sistema de pago compuesto por una entrega inicial de $250.000 y seis cuotas de $106.666,66.

La suma de la entrega y las seis cuotas alcanza los $890.000 correspondientes al paquete completo. El esquema permite repartir parte del costo durante varios meses, un punto central de la propuesta para los afiliados que decidan reservar con anticipación.

El programa de Turismo Social vuelve a ofrecer una alternativa para disfrutar de las vacaciones en la costa atlántica. Instagram Turismo Mar del Plata

En comparación con la temporada anterior, el organismo informó que el precio tuvo un incremento inferior al 10%. Otras publicaciones que recogieron declaraciones de Horrisberger ubicaron la suba en menos del 8%, al comparar los $825.000 de la temporada anterior con los $890.000 actuales.

En el caso de los menores de hasta tres años tiene un costo de $50.000 correspondiente al seguro. Este dato debe tenerse en cuenta al momento de consultar por la conformación de cada grupo familiar.

Requisitos para poder acceder al programa de Turismo Social de IPS

El programa está destinado a afiliados del IPS de Misiones, según la información oficial difundida sobre esta edición. Para gestionar la inscripción, los interesados pueden dirigirse a la oficina de Turismo Social en Posadas o a las distintas delegaciones del organismo ubicadas en el interior de la provincia.

La inscripción presencial permite consultar también la disponibilidad de cada contingente, las condiciones de pago y las particularidades que puedan corresponder según la cantidad de personas que integren el grupo familiar.

La ciudad costera vuelve a estar entre las opciones elegidas por los afiliados para la próxima temporada de verano. Instagram Turismo Mar del Plata

Fechas confirmadas

El cronograma del Turismo Social 2027 contempla cinco salidas hacia Mar del Plata. Cuatro de ellas serán durante enero y la última está prevista para febrero. Las fechas confirmadas son:

9 de enero de 2027

16 de enero de 2027

23 de enero de 2027

30 de enero de 2027

6 de febrero de 2027

Cada contingente contempla nueve días de viaje y siete noches de alojamiento. Con este esquema, el IPS vuelve a ofrecer Mar del Plata como una alternativa tradicional para sus afiliados durante el período de vacaciones. La posibilidad de pagar una parte por adelantado y distribuir el resto en seis cuotas se suma a una propuesta que reúne transporte, hospedaje y media pensión.