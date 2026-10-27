Las escuelas bonaerenses adoptan el lema "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia" para lo que resta del ciclo lectivo 2026 + Agregar ámbito en









La Dirección General de Cultura y Educación oficializó la medida mediante la Resolución Firma Conjunta 1065/2026, que alcanza a todos los niveles, ciclos y modalidades, a 50 años del golpe de Estado de 1976.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires estableció que lo que resta del ciclo lectivo 2026 se desarrolle bajo el lema “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última dictadura cívico-militar”.

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Si bien la medida fue firmada el 23 de marzo por la directora general, Flavia Terigi, el vicepresidente 1° del Consejo General de Cultura y Educación, Marcelo Zarlenga, y la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi, recién se oficializó a través de la Resolución Firma Conjunta 1065/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense.

Según los considerandos, cuando se aprobó el Calendario Escolar 2026 mediante la Resolución 6568/26 todavía no se había definido el lema que rige las actividades pedagógicas de las instituciones educativas. La norma recuerda que el Decreto 6/26 declaró 2026 como “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, con el propósito de impulsar la memoria colectiva, sostener el compromiso de honrar a quienes lucharon y luchan para proteger la democracia y reafirmar la defensa de esos valores.

El texto sostiene que el calendario escolar, además de fijar los períodos formales de funcionamiento institucional, debe contemplar actividades que incluyan conmemoraciones y celebraciones, para que los estudiantes comprendan su sentido y se comprometan con la vida democrática de sus comunidades. Agrega que el lema contribuye a la construcción de una ciudadanía democrática en las aulas y busca promover la memoria colectiva sobre los procesos que, el 24 de marzo de 1976, quebraron el orden constitucional e instauraron el terrorismo de Estado.

El objetivo es generar en niños, adolescentes, jóvenes y adultos reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y de la plena vigencia de los derechos humanos, en concordancia con la Ley 25.633 y el artículo 107 de la Ley de Educación Provincial 13.688.

La resolución señala además que el Consejo General de Cultura y Educación aprobó, en su sesión del 26 de febrero de 2026, la iniciativa de adoptar el lema en las instituciones de todos los niveles, ciclos y modalidades dependientes de la Dirección General. Se dicta en uso de las facultades que le otorga el artículo 69, inciso w, de la Ley 13.688. La norma encomienda a la Subsecretaría de Educación su amplia difusión en las instituciones educativas y establece que la resolución será refrendada por el vicepresidente 1° del Consejo y por la subsecretaria. También ordena registrarla, notificarla al Consejo General y a la Subsecretaría, y comunicarla a otras áreas del organismo, a las Direcciones Docentes y Administrativas y a la Secretaría General del Consejo Federal de Educación.