La Ciudad de Buenos Aires confirmó el ciclo lectivo 2027: cuándo empiezan y terminan las clases el año que viene + Agregar ámbito en









El Ministerio de Educación porteño estableció las fechas oficiales para el cierre de las aulas este año y la organización del próximo calendario educativo.

La Ciudad definió las pautas de un calendario educativo que traerá novedades para docentes y alumnos.

La Ciudad de Buenos Aires ya cuenta con el esquema oficial para la Agenda Educativa del año próximo, una planificación clave tanto para la organización de las escuelas como para las familias. Tras definir los últimos detalles del ciclo en curso, las autoridades educativas porteñas confirmaron cómo se estructurará el año lectivo 2027.

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El cronograma mantiene la premisa de garantizar la meta de los 190 días efectivos de clase fijados por el Consejo Federal de Educación, pero introduce modificaciones en las fechas de inicio respecto de años anteriores. Con un ordenamiento gradual para el regreso a las aulas y la unificación de los recesos con la provincia de Buenos Aires, el distrito busca asegurar un desarrollo fluido de la actividad escolar.

Imagen: Observatorio Unipe Cuándo terminan las clases en 2026 El cierre del ciclo lectivo actual ya tiene fecha confirmada para toda la comunidad educativa porteña. El último día de clases ordinarias para los niveles Inicial, Primaria y Secundaria será el viernes 18 de diciembre de 2026, cumpliendo con el piso mínimo de 190 días lectivos efectivos.

A diferencia de la Capital Federal, en la Provincia de Buenos Aires el ciclo se extenderá unos días más, finalizando el martes 22 de diciembre. Una vez concluidas las clases presenciales, a partir de la semana del 21 de diciembre se llevarán a cabo las mesas de examen restantes para quienes adeuden materias y los actos de colación.

CABA: ciclo lectivo 2027 confirmado Los directivos, docentes y auxiliares de todos los niveles educativos deberán presentarse en las instituciones el miércoles 10 de febrero de 2027. Antes del inicio de las clases, las escuelas realizarán jornadas institucionales de planificación y articulación pedagógica. Además, en esa semana se tomarán exámenes libres y se brindará apoyo a los estudiantes con materias pendientes.

Cuándo empiezan y terminan las clases Nivel Inicial y Primario : comenzarán las clases el lunes 1 de marzo de 2027

: comenzarán las clases el Nivel Secundario : el ciclo lectivo iniciará el miércoles 3 de marzo de 2027

: el ciclo lectivo iniciará el Finalización del ciclo: las clases presenciales ordinarias concluirán el viernes 17 de diciembre de 2027 de forma simultánea para todas las modalidades Cuándo son las vacaciones de invierno en 2027 El tradicional receso invernal para los estudiantes y docentes de la Capital Federal se extenderá desde el lunes 19 de julio hasta el viernes 30 de julio de 2027. Serán dos semanas completas de descanso sin actividad escolar, reanudando el dictado normal de clases el lunes 2 de agosto. Este período coincidirá con las fechas estipuladas para la Provincia de Buenos Aires, unificando el receso en toda la región del AMBA para facilitar la planificación del turismo familiar y las actividades culturales en el área metropolitana.